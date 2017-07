Bonobo evolueert tot bovenmenselijk fenomeen op Werchter

Zullen we maar meteen met de deur in huis vallen? Bonobo leek de helft van zijn set een tijdreiziger voor late dertigers. Soms scheerde hij rakelings langs de lounge, acid jazz of new age - genres die even hip waren rond de eeuwwisseling, maar in ongenade vielen toen de beats steeds muffer gingen geuren, en het halfzachte geluidsbehang eerder aan pastelkleuren en prijzige cocktails deed denken dan aan een muzikale ziel. Zo vrijblijvend was de set van Bonobo gelukkig niet. Op zijn best was je zelfs getuige van een elektronisch Spel zonder Grenzen. Simon Green - de echte naam van Bonobo - dolde met zoveel verschillende genres, van house tot latin, dat alle dansende heupen in The Barn een wereldreis leken te maken van het New York uit de jaren zeventig tot Colombia. Hadden we al verteld dat de heupen van essentieel belang waren voor het concert? Juist.