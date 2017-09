Beste Engelse album 2017 niet voor The xx of Ed Sheeran, wel voor Sampha

De Britse zanger en producer Sampha is gisteravond bekroond met een Mercury Prize, een van de belangrijkste Engelse muziekprijzen, voor zijn debuutalbum "Process". De Londenaar had ook in België een grote hit met "(No One Knows Me) Like the Piano". De 28-jarige artiest krijgt naast de eer ook een cheque van 25.000 Britse pond mee naar huis.

Jamie Smith, Romy Madley Croft en Oliver Sim van The xx, gisteren op de Mercury Prize ©Stuart C. Wilson/Getty Images Sampha laat zo de andere favorieten Kate Tempest, Stormzy, The xx of nog Ed Sheeran achter zich.



Vorig jaar ging de award naar Skepta voor het album "Konnichiwa". David Bowie werd in 2016 postuum genomineerd voor de shortlist voor "Blackstar", acht maanden na zijn overlijden.