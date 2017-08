België is te klein voor deze drie jonge artiesten

Het is intussen een bekend beeld: duizenden mensen vallen in katzwijm voor de zeemzoete stem van Tamino. Een jaar geleden verstopte hij zich nog in zijn slaapkamer, vandaag is Tamino de prins van de belpop. “Ik kan nog niet goed vatten wat er aan het gebeuren is”, stamelt de Antwerpse zanger na zijn show in de Marquee. “Ik heb de voorbije maanden vooral veel geleerd. Ik weet nu dat mijn muziek iets losweekt bij de mensen. Er zijn goede en slechte reacties, maar ik onthoud vooral dat ik een publiek heb.