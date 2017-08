BadBadNotGood op Pukkelpop: huppelen met een shot tequila

Wanneer de set definitief kantelde? Toen het viertal even plots als onverwacht 'Tequila' van The Champs inzette. Jazzneuroten die een Cubaanse mambo-beat speelden uit 1958: Pukkelpop vond het ronduit geweldig. Duizenden jonge fans riepen uit volle borst "la la la la la, oeh… tequila". Het was het grappigste zicht dat we dit weekend beleefden. Het bleek bovendien het signaal voor band en publiek om een echt feestje in te zetten.