Amon Amarth: Op volle kracht naar het Walhalla

Met het zwaard van Odin en de hamer van Thor komt Amon Amarth aangedonderd. Vier bonkige Zweden die met melodische death metal oude vikingssagen tot leven wekken, en in hun enthousiasme steeds grotere massa's lokken. Op zondag 13 augustus staan ze op de jubileumeditie van het Alcatraz-festival in Kortrijk.

Pukkelpop mag dan The Shelter (zijn geroemde podium voor de luidste gitaren) geschrapt hebben, metalfans vinden deze zomer ook elders hun dosis Zware Metalen in Vlaanderen festivalland. Op Graspop, Rock Herck en binnenkort de Lokerse Feesten. En zeker ook bij Alcatraz. Het festival heeft zijn vaste plek gevonden in Kortrijk en pakt niet alleen uit met mooie hoofdacts (Ghost, Saxon en Korn), er staan veel heavy bands van topkwaliteit op de affiche in het tweede weekend van augustus. Zo ook Amon Amarth, vaandeldragers van wat viking metal gedoopt werd. De tijden dat Johan Hegg en zijn troepen écht met slagzwaarden, maliënkolders en vikinghelmen op het podium stonden is lang voorbij, maar hun devies blijft nog steeds hetzelfde. Als moderne Noormannen trekken ze de wereld rond, om luidkeels sagen en mythen te verhalen. Onder begeleiding van donderende drums en ronkende gitaren.

Hun groepsnaam haalden de Zweden uit de fantasie van J.R.R. Tolkiens The Lord of the Rings. Amon Amarth is een vulkaan uit Midden-Aarde, in het Engels ook Mount Doom genoemd. Deze heren spelen evenwel geen doom, wel melodische death metal. Intussen al twee decennia en tien platen lang. Ook hun meest recente album, Jomsviking, kwam uit bij het vermaarde Metal Blade-label. Rolling Stone roemde het als een van dé metalplaten van 2016.

Amon Amarth trekt alsmaar grotere massa's, zo merkten we vorig jaar zelf op Graspop. En terecht. Machismo? Ja. Machtige riffs? Zeker. Heerlijk meebrulbare muziek? Reken maar van yes. Johan Hogg brult steevast sköll met zijn hoornen kelk in zijn klauwen. Terwijl hij zingt over Asgaard en het Walhalla. De Noorse mythologie die Amon Amarth verbeeldt heeft een aantrekkingskracht. Je hoort de drakar door het water klieven, om aan te spoelen op de Noordzeestranden en Kortrijk in te palmen. De kloeke mannen op het podium bevinden zich meer in het kamp van Thorgal dan dat van Wickie de Viking.

Dat Amon Amarth intussen veel bekende fans telt, kan je zien in de recente videoclip van 'Raise Your Horns', die vol cameo's zit uit de metal-scène, maar ook de sport, televisie en horror. King Diamond, gitarist Zakk Wylde and zanger Dave Mustaine (Megadeth) komen er in voor naast leden van Slayer, Disturbed, Machine Head en Behemoth. Ook Olympische zwemmer Paul Biedermann, ijshockeyer Mike McKenna en kooivechter Shayna Baszler tonen er de duivelshoorns naast actrice Jessica Pimentel (Orange Is the New Black) en regisseur Adam Green (Hatchet).