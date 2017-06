Amenra op Graspop Metal Meeting: Duister in gedachten en gitaren

Net toen Dee Snider (Twisted Sister) op het hoofdpodium 'We're Not Gonna Take It' inzette, startte Amenra in de Marquee aan hun muzikale trip. Geen makkelijke opdracht. De gigantische tent stond toch meteen goed vol. Al even belangrijk: het publiek groeide zelfs aan. Want ook deze vijf Gentenaren nemen het niet.

©Stefaan Temmerman De locatie was goed gekozen. In de reuzentent stroomde het zonnetje nog een beetje binnen, maar het duister overheerste in gedachten en gitaren. Zanger Colin H. van Eeckhout was in een lang zwart gewaad gehuld, en startte 'Boden' met twee metalen staven, die hij ritmisch tegen elkaar sloeg.

Drakkar over Stenehei ©Stefaan Temmerman Amenra is niet het soort groep waar je massaal bij gaat crowdsurfen. En toch werkte de magie ook hier. De stilte in songs als 'Razoreater' werd weliswaar doorbroken door de hoofdact verderop, maar toen Amenra beukte ging het erg hard. De groep kreeg 50 minuten om zich te bewijzen en groeide song na song. De vijf leken naast Noorse vikingreuzen te staan. Met een imposante sound dreef hun energie op machtige gitaargolven, als een drakkar over de Stenehei. De duivelshoorns gingen massaal de lucht in. Terwijl Amenra zijn eigen spookachtige visuals op het podium inzette, zag je op de grote videoschermen ook de intensiteit waarmee de groepsleden speelden. Colin van Eeckhout pijnigde zich de hele tijd. Hij knielde op een tekening van een galg, sprong dan weer recht om te gaan krijsen en klauwen, met een misvormde hand als een kraaienpoot.

Marquee mee in trance Share Amenra is na deze doortocht klaar om binnen een maand de Atlantische oceaan over te steken, voor een Amerikaanse tour met Neurosis en Converge Duizenden knikkende kopjes vulden de Marquee. Zeker de helft van de tent ging mee in trance. Dat leverde een fraai moment op, toen Amenra tijdens 'Nowena' unisono naar de drummer toe stond te beuken en te rammen. De groep en zijn publiek: samen één. Dat is Graspop.