Ambiance op Suikerrrock met Lost Frequencies en Bazart

Mede dankzij het goede weer was het gisteren bijzonder druk in de Tiense binnenstad. De betalende optredens op de Grote Markt waren uitverkocht en groepen zoals Coely, Tinie Tempah en vooral Bazart zorgden voor een goede sfeer. Elders in de binnenstad was het over de koppen lopen. Dat was onder meer het geval op de Veemarkt voor de dj-stage. Om middernacht stonden hier Dirk Stoops en 'good old' Gust De Coster achter de draaitafel.



In de marge van het festival was ook het Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) present met hun bobcampagne om festivalgangers te sensibiliseren inzake rijden onder invloed. Uit een enquête blijkt immers dat een op de tien festivalgangers die met de wagen komen het alcoholgebruik niet beperkt tot de wettelijke limieten. Onder meer de Leuvense groep The Lighthouse, die de tweede festivaldag opende, schaarde zich achter de campagne met de melding dat ze steeds beroep doen op een bob om veilig thuis te komen.