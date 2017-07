Alt-J: "Voor ons geldt slechts één regel: volg je instinct"

Alt-J verliet de ondergrond in een vingerknip voor de mainstream. Het wondermooie debuut An Awesome Wave kwam recht uit de hemel gevallen, en met opvolger This Is All Yours nam het succes nog grotere proporties aan. Het ging echter zo snel dat het trio uit Leeds de hype zélf niet meer kon bijbenen, waarop ze een sabbatical van een jaar namen.

Alt-J is intussen terug met een nieuwe plaat. Relaxer is eigenzinnig, experimenteel en zelden radiovriendelijk. Het is overigens de eerste keer dat het journaille níét kwistig met superlatieven strooit.