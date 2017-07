Alt-J op Rock Werchter: een scheve driehoeksverhouding

Het was nochtans mooi begonnen met een loeiende rave-intro, waarna de pastorale folk van ‘3WW’ de al voor de Foo Fighters volgelopen wei stil kreeg. “I just want to love in my own language”, zong Joe Newman met zijn afgeknepen stem en Werchter leek bereid zich onder te dompelen in het surrealistische taal- en klankenbad van de lads uit Leeds. ‘Something Good’ versmolt vervolgens zoveel sferen, stijlen en ritmes dat spastisch springen de meest gepaste reactie was.

Maar al bij de derde song, een combinatie van ‘Interlude I (The Ripe and Ruin)’ en ‘Tessellate’ verslapte de interesse van het publiek. “Triangles are my favourite shape”, klonk het, maar de wei verkoos wellicht eerder mooi in een vierkant passende rock boven deze mooie, maar grillige mix van Fairport Convention-folk en Radiohead-experiment. We zagen dan ook bitter weinig mensen het delta-teken maken, terwijl je tijdens Alt-J’s vorige twee Werchter-passages soms het podium niet meer kon ontwaren.

Die makke respons deed de zenuwen die het trio moet hebben gehad, vast nog meer opspelen: tot vier keer toe zette iemand een song verkeerd in – vooral knoppenman Gus Unger-Hamilton leek z’n dagje niet te hebben. Gevolg? Een show waar op een paar opflakkeringen na de fut stukje bij beetje uit verdween.