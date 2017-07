Adele verliest vele miljoenen door afgelaste optredens, want ook haar dvd valt nu in het water

Wie een ticket had gekocht, kreeg zijn geld terug. Maar dat blijkt niet Adeles grootste financiële probleem te zijn. De optredens van zaterdag en zondag zouden namelijk gefilmd worden voor concert-dvd 'Adele Live: 2017: The Finale'. Meer dan honderd camera's stonden klaar voor een fantastische dvd, maar daar komt nu niets van in huis. De megaproductie heeft veel geld gekost, maar zal geen cent opbrengen. "Of de opnames nu ooit nog zullen gebeuren, weet niemand", zei een bron aan The Sun. "Natuurlijk zou de DVD miljoenen hebben opgebracht."

136 miljoen

Adele zal geen boterham minder moeten eten nu haar DVD in het water is gevallen. Haar vermogen wordt geschat op zo'n 136 miljoen euro. Toch was de zangeres er vrijdag het hart van in: "Het spijt me. Ik hou van jullie, het spijt me echt zo. Vergeef het me alsjeblieft" zo klonk het in een bericht op Twitter.