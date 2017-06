"Werchter afsluiten en nog groter dromen? Ik kan dat"

"Rock Werchter is een rockfestival, geen tweede Tomorrowland. Natuurlijk schrikt hier headlinen me af", zegt de Witte met sappige Gentse tongval in de backstage van Werchter, enkele uren voor haar set van het jaar. Vanavond sluit ze Klub C af, hopend duizend hijgerige lichamen in extase te brengen met haar typische donkere techno. Het wordt pompen van begin tot einde. "Normaal bouw ik mijn set stelselmatig op, maar aangezien ik slechts een uurtje speel is daar geen tijd voor. Vanaf de eerste minuut ga ik knallen."

Natuurlijk is de Witte zenuwachtig: gaan de Werchtergangers haar snoeiharde, duistere beats wel appreciëren? Tegelijkertijd is ze al op zoek naar een nieuwe, nog grotere uitdaging. "Door grote shows als deze te spelen denk ik: I want more. Dat wil niet zeggen dat ik vanavond niet ga genieten, maar mijn drive om nog harder te scoren wordt op avonden als deze nog meer aangewakkerd."



De Gentse wil met minder geen genoegen nemen. "Ik zal nooit honderd procent tevreden zijn met waar ik sta, zal altijd verder willen gaan. Ik wil mijn muziek nog beter maken; meer producties op poten zetten en meer naamsbekendheid krijgen. Ik ben iemand die alles wil."

Allemaal goed en wel, maar wie houdt een moordend ritme als dit vol? Tot drie shows op een weekend in verschillende landen spelen en zelfs dat nog willen overtreffen kan toch niemand? "Ik kamp met ernstige slaaptekorten, ja. Maar ik ben ook slechts 24: voorlopig kan mijn lichaam kan dit aan. Op mijn 30ste ga ik waarschijnlijk anders piepen, maar dat zijn zorgen voor later. Eigenlijk leid ik een vrij normaal leven hoor. Tijdens de week maak ik muziek vanachter mijn bureau en ga ik om halftwaalf slapen. Kook ik samen met mijn lief. Of ja, hij kookt en ik aanschouw." (lacht)



"Neen, serieus. Binnen een tiental jaar zal ik het dj’en waarschijnlijk vaarwel zeggen en producen voor anderen. Of word ik booker. Of ga ik misschien bij Live Nation of Studio Brussel aan de slag", zegt de Witte.