"Tom Petty bewusteloos naar ziekenhuis gevoerd"

De 66-jarige zanger zou in zijn huis in Malibu zijn gevonden. Hij zou een hartstilstand hebben gehad. In het ziekenhuis in Santa Monica zou de zanger aan de beademing zijn gelegd.

Tom Petty brak in de jaren zeventig door met zijn band 'The Heartbreakers'. De groep had hits met 'Breakdown' en 'Mary Jane's Last Dance'. Petty werd getroffen door een hartaanval iets meer dan een week na het einde van een Amerikaanse tour ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van zijn band.