"Of ik in monogamie geloof? Dat antwoord wil je écht niet weten"

Werchter loopt op zijn einde. Iedereen bevindt zich in een staat van semi-nuchterheid en constipatie; en wil natuurlijk nog een laatste keer feesten. Of dit het ideale moment is om mensen de grote vragen des levens te stellen, daar valt over te discussiëren. Maar waarom ook niet? En welke plek is daar meer geschikt voor dan het kerkje van Werchter, in een uithoek van de festivalweide? De geur van schraal bier nemen we er graag bij. "Hallo, ik ben journalist bij De Morgen. Mag ik u enkele levensvragen stellen?" Bij 'journalist' zie ik een paar mensen ineenkrimpen. "Neen, mevrouw. U gaat overmorgen écht niet op de cover van Dag Allemaal staan met uw ontboezemingen", wil ik nog geruststellen, maar het baat niet. Dat groepje lezers van Het Laatste Nieuws kunnen De Morgen dan niet weer pruimen en sturen me ook wandelen.



Maar eigenlijk gaat het vinden van gesprekspartners vrij gemakkelijk. Wat maakt u gelukkig? Hoe belangrijk is het om ambitieus te zijn? En gelooft u in monogamie? Bent u optimistisch over de toekomst en naar wie kijkt u op? Met plezier antwoorden festivalgangers erop. ©RV

"Ik kijk op naar de Spice Girls" Eerste duo: marketingmanager Violet (32) en ingenieur Dave (29) uit het Britse Leeds.

Violet en Dave. ©RV Hoe belangrijk is het voor jullie om ambitieus te zijn?

Dave: "Het is belangrijk om doelen in je leven voor op te stellen, maar die mogen niet aan anderen ten koste gaan."

Violet: "Ik wil mijn ambitie meer in balans brengen. Niet alles aan werk investeren, maar ook aan vrienden."

Geloven jullie in monogamie?

Violet: "Op dit moment leef ik niet monogaam. Ik vergelijk het graag met de aankoop van een wagen: ooit wil ik me wel een degelijk model aanschaffen, maar nu wil ik eerst wat testritjes maken." (lacht)

Dave: (gniffel) "Mijn antwoord op die vraag wil je écht niet weten."

Violet: "Mono of poly: het komt er gewoon op aan dat je niemand kwetst."

Naar wie kijken jullie op?

Violet: "Mijn grootouders. Mensen met een peperkoeken hart die me hebben gestimuleerd tot de persoon die ik vandaag ben. En de Spice Girls." (lacht)

Dave: "Politiek geëngageerde artiesten. En mijn vader. Ik heb hem lang verfoeid, maar de laatste jaren heb ik ontdekt dat we meer gemeen hebben dan gedacht."

"Ik geloof niet in vijftig jaar met dezelfde" Tweede duo: legal consultant Charlotte (28) en leerkracht bijzonder onderwijs Yasmine (25) uit Leuven. Wat maakt jullie gelukkig?

Charlotte: "Kleine dingen. Een pannenkoek. Een boek in de zon lezen. Ooit wil ik verre reizen maken, maar ik ben er zeker van dat daar niet het grote geluk in schuilt."

Yasmine: "Idem dito. En in ons koor zingen natuurlijk." Hoe belangrijk is het voor jullie om ambitieus te zijn?

Charlotte: "Mijn ambitie bestaat eruit om mijn job nog beter te doen, of om mijn hobby - eigen kleding maken - nog meer te ontwikkelen."

Yasmine: "Ik heb de ambitie om een job te hebben die ik graag doe. Ik ben niet het type dat in een saaie job blijft hangen en iedere dag zegt hoe hard ze het wel niet haat."

Geloven jullie in monogamie?

Yasmine: (resoluut) "Ja. Charlotte, jij toch ook?"

Charlotte: "Ja, maar in seriële."

Yasmine: "Echt? Uiteindelijk wil ik wel met één vent levenslang geluk vinden."

Charlotte: "Ik geloof niet in vijftig jaar met dezelfde." Naar wie kijken jullie op?

Charlotte: "Onze mama's natuurlijk."

Yasmine: "Het zijn dan ook geweldige vrouwen. Maar eigenlijk kijk ik op naar elke ambitieuze vrouw. Vrouwen die durven zeggen waar het op staat, die zich niet excuseren om een topfunctie te bekleden."

Charlotte: "Mijn nicht bijvoorbeeld."

Yasmine: "Die is misschien iets te 'hardcore feministisch'. Ik ben ook feminist, maar geloof dat je het in gradaties kunt zijn. Ik vind dat vrouwen evenveel als mannen moeten verdienen, maar ik wil niet ieder aspect van mijn leven aan het feminisme toetsen."

"Je moet honger tonen" Derde duo: student chemie Chuck (22) en studente voeding Vera (20) uit het Nederlandse Groningen. Wat maakt jullie gelukkig in het leven?

Chuck: "We hebben alles wat we nodig hebben. Dat is geluk."

Vera: "Wat ons niet gelukkig maakt: religie. We geloven niet."

Vera en Chuck. ©RV Hoe belangrijk is het om ambitieus te zijn?

Chuck: "Belangrijk. Als je niet laat zien wat je wil, zal je niet veel bereiken. Je moet honger tonen."

Vera: "Inderdaad. Anders zal iemand zich meer gemotiveerd tonen en met het werk gaan lopen."



Geloven jullie in monogamie?

Chuck: "We zijn al vijf jaar samen, wat naar twintigernormen lang is. En het bevalt me nog steeds heel erg." (lacht)

Vera: "Leeftijdsgenoten fladderen rond, maar ik heb geen behoefte om ook die toer op te gaan."



Naar wie kijken jullie op?

Vera: (resoluut) "Niet naar Trump alleszins. Als ik aan hem denk, word ik boos."

Chuck: "Thom Yorke van Radiohead. Een geniaal muzikant met uitgesproken politieke mening."

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

Vera: "Als ik naar het nieuws kijk, word ik triest."

Chuck: "Ik denk dat we de komende dertig jaar nog veel zullen meemaken. De overschakeling naar duurzame energie zal zich laten voelen. Ik ben ook benieuwd of de Europese Unie zal overleven." Remco en Danny. ©RV

"Ik kijk op naar Che Guevara" Vierde duo: vertegenwoordiger Danny (45) en financieel manager Remco (38) uit respectievelijk het Nederlandse Den Haag en Amsterdam. Wat maakt jullie gelukkig?

Danny: "Mensen om me heen."

Remco: "Mijn omgeving is ook belangrijk, maar ik wil er nog een 'maatschappelijk relevant' aspect aan toevoegen. Met mijn start-up probeer ik meer voor anderen te betekenen. Turbulente ontwikkelingen in mijn privéleven hebben mij de laatste jaren tot dat inzicht geleid." Hoe belangrijk is het om ambitieus te zijn?

Danny: "Voor mij niet. Vroeger vond ik het belangrijk om geld te verdienen, status te verwerven, maar daar ben ik van afgestapt. Omdat ik er niet gelukkig van werd."

Remco: "Ambitie is voor mij wel belangrijk, maar hoe ik het definieer, is veranderd. Vroeger ging het ook om inkomen en status, nu is het dat 'maatschappelijk relevante'." Geloven jullie in monogamie?

Remco: "Voor mij werkt enkel monogaam zijn. Ik ben te jaloers."

Danny: "Amen. Je investeert zoveel energie in een partner, lichamelijke en geestelijke; om dat nog eens te gaan verdelen over verschillende mensen: ik zou niet weten hoe je dat doet. Ik geloof wel in seriële monogamie."

Share 'Degoutant hoe het kapitalisme met de veiligheid van mensen omspringt' Naar wie kijken jullie op?

Danny: "Elon Musk. En ook Che Guevara en Fidel Castro. In Nederland Jesse Klaver, een politicus die begrijpt dat ons democratische bestel een update nodig heeft."

Remco: "Macron in Frankrkijk vind ik ook wel inspirerend. Als je juist communiceert, en goeie ideeën hebt, kan je op een jaar tijd president van Frankrijk worden. Hoe cool is dat?"

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

Remco: "Ondanks het feit dat hier betonblokken staan en fouilleringen plaatsvinden om mogelijke terroristen tegen te houden, ben ik optimistisch. Globaal genomen leven we in het veiligste tijdperk ooit."

Danny: "Ik ben eerder pessimistisch. Kijk naar de dodelijke brand in dat Londense appartementsblok. Degoutant hoe het kapitalisme met de veiligheid van mensen omspringt."

"Sofie Lemaire is een beetje Amélie Poulain" Uitsmijter: student journalistiek Hanne (21) uit Rotselaar. Wat maakt je gelukkig?

Hanne: "Een uur Spotify luisteren zonder reclame. Een tweet die net in 140 tekens past. Een vette bankrekening mogen ze mij natuurlijk ook altijd geven." (lacht) Hoe belangrijk is het om ambitieus te zijn?

Hanne: "Enorm. Maar af en toe op je bek gaan is even belangrijk." Hanne. ©RV

Share 'Tijdens deze vier dagen op Werchter superoptimistisch. Anders bevind ik me in de middenmoot' Geloof je in monogamie?

Hanne: "Recent heb ik in de Knack gelezen dat dat niet gezond is, maar geef mij toch maar een monogaam bestaan. Alle potentiële monogamiekandidaten mogen zich trouwens aanmelden." (lacht)