'Meest gehate man van Amerika' veilt mythisch album Wu-Tang Clan

In 2015 telde Shkreli, die even voordien in het nieuws was geraakt omdat hij een hiv-medicijn plots vijftig keer duurder had gemaakt, een slordige twee miljoen dollar neer voor Once Upon a Time in Shaolin, een dubbelalbum van de Wu-Tang Clan waarvan maar één exemplaar is uitgebracht.

Deze week besloot Shkreli plotsklaps om het album op eBay te plaatsen. De geboren provocateur meldde daarbij doodleuk dat hij de duurste plaat aller tijden nooit integraal heeft beluisterd. "Ik kan de veiling op elk moment annuleren en het album uit frustratie kapotslaan", voegde hij eraan toe.

Shkreli werd vorige maand veroordeeld wegens beursfraude, maar de zakenman verkoopt het kleinood naar eigen zeggen niet omwille van het geld. Hij wil minstens de helft van de opbrengst doneren aan medisch onderzoek. Het hoogste bod bedraagt intussen meer dan een miljoen dollar.

Once Upon a Time in Shaolin werd bewaard in een kluis in Marokko tot het album in 2015 door de Wu-Tang Clan werd geveild. Volgens de clausules van de verkoop mag de muziek niet gecommercialiseerd worden voor 2103. Wel mag de eigenaar de songs gratis delen. Zo loste Shkreli enkele flarden na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump.