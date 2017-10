'Jungle Eyes' van Absynthe Minded: Prangend, spannend, herboren!

Met zijn zesde plaat Jungle Eyes viert Absynthe Minded zijn renaissance. De dromerige, jazzy folkpop is nog intact, de furie van frontman Bert Ostyn laait heftiger op dan tevoren.

3 © Sony ‘‘Misschien is het een goed idee om de oude groepsleden eens te vragen wat ze van de nieuwe plaat vinden”, vertelde Bert Ostyn ons onlangs. ‘‘Ook al is ons contact een beetje verwaterd, toch ben ik absoluut nieuwsgierig naar hun mening”. Het tekent de trots en de zelfzekerheid waarmee de Absynthe Minded-frontman Jungle Eyes op de wereld loslaat. De Gentse band balt er de vuist, zegt waar het op staat, graaft diep in zichzelf zonder zijn oude troeven te verloochenen. ‘‘Ik weet dat mensen tijdens concerten hits zoals ‘My Heroics, Part One’ en ‘Envoi’ willen horen”, aldus Ostyn. ‘‘Het zijn mijn beste nummers want ik merk dat ze de mensen raken. Die melancholie ga ik dus geenszins overboord gooien.”

De barricades op

Dus néé, Jungle Eyes verschilt niet zo erg van de laatste Absynthe Minded-platen. Jazeker, Ostyn en bassist Sergej Van Bouwel zijn de enigen uit de oorspronkelijke bezetting, maar het duo verzamelde een schare doorgewinterde rasmuzikanten die de bandsound op respectvolle wijze een tweede adem verleent. Jungle Eyes is bovendien nog eens een plaat die gaat ‘‘over de tijd waarin we leven en over hoe ik kijk naar de wereld van vandaag”, aldus Ostyn. Inderdaad, er wordt veel gepiekerd in deze songs.

Die contemplatie gaat niet gepaard met terminaal hippe future bass-beats à la Mura Masa of stoelt geenszins op het type radiovriendelijke stonerrockgitaren waarmee rockbandjes tegenwoordig de hitparades proberen te infiltreren. Ah, en de tropical house-ritmes laat Ostyn godzijdank over aan Milow en Lost Frequencies. Geen drastische vormwijzigingen voor Absynthe Minded. De frisse bries waait hier in de vorm van de onverzettelijkheid waarmee de band deze songs brengt. Dan is er nog de pakkende oprechtheid waarmee Ostyn in zijn ziel laat kijken. Neem ‘The Execution’, met zijn kwiek galopperende ritme, dat een innerlijke worsteling etaleert: wat is écht en wat niet? Wie zijn zijn vrienden? En waarom klimt niemand om hem heen op de barricades? Waarom heeft hij zelf zolang gewacht om een vuist te maken?

Ondraaglijke lichtheid

3 © Sony Met eenzelfde aanlokkelijke nonchalance belicht Ostyn thema’s als ouder worden en vaderschap, depressie, wanhoop, overmoed, de armoedekloof en de prilste der verliefdheden. De charmante seventiespop van ‘At First Sight’ zou dan weer een kosmisch liefdesliedje zijn, gestoeld op de leer van Darwin. ‘‘The planets and the stars / are like grains in the sand / at a terrible distance / but in the same bag”, klinkt het en we zien er Ostyn grijnzend bij knipogen. ‘Avalanche’, dat andere liedje op de plaat over ware liefde, echoot Bob Dylan en doet heerlijk uitgebeend aan: alleen een roestige akoestische gitaar en Ostyns onopgesmukte zang.

Bovenal neemt Jungle Eyes de ondraaglijke lichtheid van het bestaan op de korrel. In Ostyns donkerste woud priemt zaligmakend zonlicht door het bladerdek. Alsof Ostyn ons diets maakt: waarom gefrustreerd zijn over de meedogenloosheid van de huidige Westerse maatschappij? Kom van je luie krent en doe iets met de schaduwen die je tergen: lach ermee, voer actie of - als het dan toch niet anders kan - maak een popplaat. Eén zoals Jungle Eyes, een geraffineerde comebackplaat van een herboren band die nog steeds prangend en spannend uit de hoek kan komen. Faut le faire.

'Jungle Eyes' verschijnt vrijdag 6/10 bij Sony

