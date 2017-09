‘It's dark shit, ik weet het’

"Gaan we het over mijn drankprobleem ­hebben?” Matt Berninger kijkt ons aan met een mengeling van spot en provocatie. Toch niet. Onze vraag begon heel ­onschuldig met het excuus “Deze vraag hoorde je allicht al elfendertig keer ­passeren, maar …”

Nog voor we de ­frontman van The National kunnen ­vragen waarom de nieuwe plaat zo vaak knipoogt naar Radiohead, besluit Berninger zichzelf meteen kalt te stellen. Over de fles rode wijn die hij tijdens elk concert soldaat maakt, wilden we het nochtans heus niet hebben.