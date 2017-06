“Ik dans zoals ik me voel. En er is iets grondig mis met mij"

“Wanhoop, waanzin en onversneden passie.” Als Samuel T. Herring denkt aan wat hem drijft, zijn dat de eerste motieven die hem voor de geest komen. Diezelfde gevoelens roept de frontman van Future Islands ook op in de songs van The Far Field. Ergens horen we hem op die vijfde langspeler verzuchten: “The fear that keeps me going and going, is the same fear that brings me to my knees.”

En in de vooruitgeschoven single ‘Ran’ klinkt het dan weer: “How it feels when we fall, when we fold / How we lose controle, on these roads.”