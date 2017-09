'Ik ben er nu achter: deze plaat is super’

‘Gil Norton noemde mij en (bassist) Nate ­de ‘rhythmless section’ in de studio’

Drummer William Goldsmith van Foo Fighters in de docu Back and Forth.

Lara: “Zo hard klonk hij gelukkig nooit bij ons. In het begin dacht Gil zelfs dat Brendan (Corbey, GVA) een drumcomputer bediende in plaats van echte percussie. Raf ­­(De Mey, bassist, GVA) heeft zich nadien als een secret sniper van de basgitaar opgeworpen: vol precisie (lacht). We hebben ons vroeger ook nooit nonchalant gedragen in de studio, maar Mister Norton heeft ons wél uit onze comfortzone gehaald.