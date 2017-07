"Ideaal scenario, maar niet bedoeling om te groeien": Cactusfestival lokt 25.000 mensen naar Minnewaterpark

"Ik zou durven zeggen dat het scenario eigenlijk ideaal was voor ons", aldus organisator Patrick Keersebilck. "Het mooie weer was natuurlijk een grote sfeerbepaler." Op zaterdag was het festival op 30 tickets na zelfs uitverkocht. "Die opkomst is wel belangrijk, maar we hebben niet de bedoeling om te groeien. Dat zou afbreuk doen aan ons concept."



Het festival in het Minnewaterpark blijft immers ook inzetten op de beleving rond de optredens. Met onder andere heel wat activiteiten voor kinderen is Cactus Oasis daar misschien wel het beste voorbeeld van. Ook de zitruimte Tentakel was uitgebreid in vergelijking met vorig jaar.