"Het beste tijdstip op een festivalaffiche is het schemeruur"

Best mogelijk. Festivalaffiches worden namelijk al lang niet meer opgesteld met een strikt hiërarchische volgorde. Headliners staan niet noodzakelijk nog als laatste geprogrammeerd. De dynamiek van de line-up op één en hetzelfde podium kent verschillende ankerpunten. Ver na middernacht, lang nadat de superster die het hoofdpodium afsloot, naar huis is, kan u bijvoorbeeld nog steeds alternatieve cultbands gaan bekijken. Of dj’s.

Jonge headliners

"Er is inderdaad een shift in de hiërarchie gekomen”, zegt Eppo Janssen, hoofdprogrammator van Pukkelpop. "De afsluiter van een festival is niet noodzakelijk de headliner. Sommige topbands willen trouwens helemaal niet om één uur 's nachts spelen. Want dat is niet noodzakelijk het meest dankbare plekje op de affiche. Radiohead begon er op Werchter dit jaar bijvoorbeeld erg laat aan en het festivalpubliek was al een beetje moe. Misschien zet je zo’n groep beter iets vroeger op de affiche?”