'Harmony Of Difference' van Kamasi Washington: Verlichte vibes van een meestertolk

Veel lijkt er niet veranderd op Planeet Kamasi. Deze zesdelige suite grossiert in kosmische bigbandjazz zoals die waarmee de saxofonist triomfeerde op het drie uur durende The Epic , het album dat hem twee jaar geleden wereldroem schonk, niet alleen in jazzmiddens maar ook in indiekringen. Dit mini-album trippelt sierlijk op kousenvoeten de kamer binnen met 'Desire’, waarin een sensuele contrabas en uitgestrekte, melancholische saxnoten roodgloeiend oplichten. 'Humility’ opteert voor haast achteloze swing, vol naar het hemelgewelf opstijgende piano -en kopersolo’s die John Coltrane ademen, of die zich nu en dan in de periferie van Coleman Hawkins’ universum wanen. Onbezonnen, woest, ongepolijst.

Woest sterrenstelsel

'Perspective’ verrast met het soort funk dat Washington tijdens zijn recente passage op Gent Jazz in de spotlights zette en dat prompt door conservatieve jazzrecensenten werd afgedaan als gemakzuchtig. Een inschattingsfout, me dunkt, en een zoveelste bewijs dat er een generationele kloof gaapt tussen de oude jazzgarde die Miles Davis nog live heeft gezien en de jazzmillennials voor wie Washington de nieuwe Messias is. De eerste klampt zich vast aan een chronologische lezing van de jazz, een oergenre waaruit later funk werd gedistilleerd als zijnde een vereenvoudigde versie van de jazz, louter op groove geënt, met een minimum aan technische bravoure. (Lees: een popvariant voor wie jazz te ingewikkeld vindt.) De tweede beschouwt jazz en funk als twee gelijkwaardige pulsen in het woeste sterrenstelsel dat de (pop)muziek is, elk met zijn eigen wetten, elk even kneedbaar, even amorf.

'Integrity’ gaat de sambatoer op en verrast met een groove die eerder bij Tito Puento aanleunt, maar die nu ook weer niet zo overrompelend aandoet dat je er van gaat zwijmelen. Van Art Blakey over Horace Silver tot Chick Corea: allemaal experimenteerden ze met Latijns-Amerikaanse klanken en eigenden ze zich op weergaloze wijze die hybride vorm toe. Daarmee zetten we graag even de puntjes op de i: op vormelijk vlak is Kamasi Washington geenszins de grote muzikale jazzvernieuwer die hysterische fanatici van hem maken. In veel gevallen gaat hij opvallend behoudsgezind te werk en haakt hij wel erg gretig in op de stijlvermengingen die zijn idolen (Archie Shepp, Pharoah Sanders, de Coltranes) vijftig jaar geleden in het leven riepen.