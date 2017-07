'Flower Boy' van Tyler, The Creator: Infantiele schoft of teder nimfje?

Nu wemelt het in de popmuziek van ettertjes die van gratuit choqueren houden en op geheel infantiele wijze de tolerantiedrempel van het poppubliek overschrijden. Tyler mag gerust eens met Eminem en Marilyn Manson een koffieklets houden en terloops ook een stoel reserveren voor Morrissey, die tegenwoordig even schrander uit de hoek komt. Nee, dat zegt niets over de artistieke verdienste van die artiesten, wél over de oncontroleerbare hang naar aandacht. Zo joeg Tyler in zijn begindagen de holebigemeenschap tegen zich in het harnas door homoseksuele artiesten over de hekel te halen. Zoals Tegan & Sara, wier verontwaardiging hij op Twitter beantwoordde met het smaakvolle “If Tegan and Sara need some hard dick, hit me up!”

Verbaast het u dat de muziekpers en de halve blogosfeer de voorbije dagen geen blijf wisten met hun verbazing nu Tyler, The Creator doodleuk uit de kast komt op zijn vierde plaat Flower Boy? Want de man die in het verleden lustig met scheldwoorden als faggot slingerde, blijkt zelf homo te zijn. Althans, dat moeten we afleiden uit een resem tekstflarden zoals “I've been kissing white boys since 2004” (uit ‘I Ain’t Got Time’), “That I got this car, so I take the scenic / Passenger a white boy, look like River Phoenix” (‘I Ain’t Got Time’), “Garden shed for the garçons / Them feelings that I was guardin' / Heavy on my mind / All my friends lost / They couldn't read the signs / I didn't wanna talk and tell 'em my location” (uit ‘Garden Shed’) of “Shout out to the girls that I lead on / For occasional head and always keeping my bed warm / And trying their hardest to keep my head on straight” (uit ‘Foreword’).

Yep, Tyler is gay én bovendien een gevoelige, romantische ziel – zo wil hij ons althans laten geloven. Een plaat lang countert hij zijn stereotiepe vuilbekkerij met uiterst openhartige ontboezemingen die een eenzame, getormenteerde ziel onthullen, zoals in ‘911 / Mr.Lonely’: “I'm the loneliest man alive / But I keep on dancing to throw 'em off / I'm gon' run out of moves 'cause I can't groove to the blues / If you know any DJs, tell 'em to call me at 911...”.