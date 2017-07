"Een stem raakt mensen dieper dan een instrument"

Wim Claeys (45) verdiepte zich in Ierse traditionals, ging in Zweden de lokale volksmuziek bestuderen en nu speelt hij Gentse folk. Op zijn cd Een schuune bende uit 2016 staan oude tot zeer oude liedjes, maar rockende gitaren begeleiden de traditionele instrumenten. Is dat dan nog folk? “Folk laat zich heel gemakkelijk mengen met andere genres”, grijnst Wim.

“Met oude liedjes vertel ik een hedendaags verhaal”, zegt hij. “Al is dat een eeuwig gevecht binnen de folk. Traditionalisten vinden dat de muziek niet mag evolueren, dat je geen modern geluid mag hebben. Al mijn hele leven verzet ik mij daartegen. Folk is het enige genre waarin ik me volledig kan uitdrukken. Dat is de taal waarin ik muziek maak. Wat ik in mijn kruiwagen leg, is oude, traditionele muziek, maar ik benader het op een nieuwe manier, met toffe arrangementen.”

Tegen zijn moeder en zijn kinderen spreekt Wim plat Gents, maar hij legt er zich bij neer dat het typische stadsdialect verdwijnt. Net zoals hij niet gelooft dat je oude muziekstijlen kunstmatig in leven kunt houden. “Dan maak je museummuziek en daar keer ik mij vanaf. Je moet muziek laten leven. Je kunt enkel doorgeefluik spelen en er je eigen goesting mee doen. Als die oude muziek na mij verdwijnt, komt er wel iets in de plaats dat even geestig of misschien nog geestiger zal zijn.”