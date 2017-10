Jessie Ware: "Dit voelt aan als een nieuw leven, of op zijn minst als een doorstart"

Ze wist perfect hoe ze over een gebroken hart moest zingen. Maar hoe ze moest omgaan met een gezin? Nee, dát was een brug te ver. Op haar derde plaat Glasshouse hoor je de Britse Jessie Ware (31) openhartig zingen over haar angsten. “Niemand kon me op dit nieuwe leven voorbereiden.”

“Jullie kunnen verdomme van geluk spreken dat ik moeder ben geworden”, grinnikt de Londense zangeres terwijl ze in haar thuisbasis een taxi staande houdt. We hebben Jessie Ware – hitlijster van onder meer ‘Wildest Moments’ en ’Say You Love Me’ – net verteld dat ze om half tien ’s ochtends zal moeten aantreden tijdens de volgende De Morgen Sessies. Ze huivert even. “Vroeger zou je me met stokken uit mijn bed gepord moeten hebben. Maar dat is veranderd sinds de geboorte van mijn dochtertje. Nu ik er over denk: álles is veranderd.”