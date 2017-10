'Angst is nergens goed voor'

'Ik ben ouder en kritischer geworden', meldt Bert Ostyn, frontman van Absynthe Minded. Met Jungle Eyes is de herschikte, getweakte band aan een nieuw, krachtdadig begin toe. Opnieuw starten met een knal, heet dat. Erg treffend dus dat er aan onze ontmoeting met Ostyn een botsing voorafgaat.

Bert Ostyn stormt het kantoor van de Brusselse platenfirma binnen en verontschuldigt zich voor de vertraging. ‘‘Sorry, ik heb efkes een auto-ongeval. Hebben jullie een aanrijdingsformulier voor me?” Ostyns auto is onzacht in aanraking gekomen met een andere wagen op een nabijliggende rotonde. De Brusselse ochtendspits deinst nergens voor terug.

De Gentse liedjesschrijver laat het echter niet aan zijn hart komen. Een oogwenk later ontspant hij, want hij mag over Jungle Eyes praten, de comebackplaat van Absynthe Minded. Een album met het hart op de tong. In de fraaie songs, geproducet door Stéphane Misseghers (dEUS), komt Ostyn concreter dan ooit uit de hoek. Er is niets vrijblijvends aan deze muziek.