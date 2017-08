"Amerikaanse basketspelers spreken me soms aan over mijn broer Woodie Smalls"

Wat de FIFA-spelletjes zijn voor het voetbal, is NBA 2K voor virtueel basketbal: een topgame die door miljoenen fans wordt gespeeld. En wie een plaatsje op de soundtrack verovert, krijgt dan meteen ook heel wat exposure bij een wereldwijd publiek. Best wel groot nieuws dus, dat ‘Tokyo Drift’ van de Sint-Niklase rapper Sylvestre Salumu (21) – beter bekend als Woodie Smalls – in de editie van 2018 prijkt tussen grote namen als Drake en Kendrick Lamar. En daar mag hij zijn oudere halfbroer Jean (27), small forward bij BC Telenet Oostende, best wel dankbaar voor zijn.

“Ze hadden me gevraagd of ik zijn gegevens kon doorgeven, voor de nieuwe versie van 2K”, vertelt Jean Salumu, terwijl zijn jongere broer er glunderend bij zit. “Ik was dus eigenlijk de eerste die het wist. Het is echt een mooie prestatie.” Sylvestre: “Alles is via Jean gelopen. Ik weet nog dat hij het me in een berichtje stuurde, en ik dacht: 'Nee, dat kan niet!' En dan nam die kerel van 2K contact met me op, en wist ik: dit is legit. Mijn manager heeft de rest geregeld. Echt crazy.”