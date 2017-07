"Als iedereen je graag ziet, doe je iets verkeerd"

Het eerste wat opvalt wanneer Win Butler de kamer binnenstuift? Die gigantische, hagelwitte laarzen aan zijn voeten. Het lijkt wel alsof een reus zich voor ons heeft neergeplant. En dan die blik! Zijn ogen hebben een warme, donkere kleur, maar tijdens het gesprek kijkt hij je voortdurend strak aan, zonder knipperen. Eenmaal op dreef in het gesprek neemt die blik zelfs iets manisch aan.

Het getuigt evenwel gewoon van een grote vastberadenheid die er doorheen de jaren voor zorgde dat Arcade Fire als buitenbeentjes in de popindustrie nog steeds bovenaan de muzikale voedselpiramide staat. Al bekent Butler dat hij met twijfels worstelt. “Over onze bestaansreden alleen al. Hoe kunnen we deze wereld mooier maken of alert houden met kunst zonder een reizend pamflet te worden? Hoe blijven we relevant in een industrie die graag hapklaar plastic verkoopt? En wat kunnen we betekenen voor de internetgeneratie?”

We spreken de frontman een maand voor de release van Everything Now. Het management beschouwt die plaat op dat ogenblik nog als een groot staatsgeheim, tot ongenoegen van Butler. Hij staat erop om de plaat ter plekke samen met hem te beluisteren. “Maar niet met die fucking Apple-oortjes,” wijst hij grimassend naar het witte hoofdtelefoontje naast me. “Dat kan ik écht niet toelaten. Ik ben een van die snobs die – volkomen terecht! – vindt dat je een plaat alleen in de allerbeste omstandigheden mag horen. Zéker iemand in jouw positie. Wist je dat The Beatles vijftig jaar geleden een vernietigende recensie in The New York Times kregen? Pas recent sloeg die criticus mea culpa: alsof hij op zijn sterfbed lag, bekende hij dat een van de speakers aan zijn platenspeler indertijd kapot was, en hij dus maar de helft van alle effecten op Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band kon meepikken.”

Misschien wordt het hoog tijd om ook een eigen lijn aan hoofdtelefoons op de markt te brengen? Everything Now werd sowieso al met heel wat (nep-)merchandise aangekondigd.

(lacht) "Dat zou nog eens een idee zijn! Die merchandise was natuurlijk voor de grap. Eerst maakten we reclame voor USB-sticks in de vorm van een fidget spinner, daarna voor ontbijtgranen met Rilatine, en nu ook de Everything Now-hoofdtelefoon! Ik kwam daarjuist trouwens ook binnen met het idee om de marketingcampagne achter Everything Now aan jou te slijten. Maar ik merk op sociale media dat niet iedereen meegaat in onze tongue-in-cheekhumor.”

Probeer toch maar.

“Oké dan. (schraapt zijn keel) De eerste keer dat we in contact kwamen met het mediabedrijf Everything Now Corp. was in een bar in New Orleans. Een schimmige dude stapte op ons af met zijn kaartje en we raakten aan de praat. Op dat ogenblik zaten we met een cashflowprobleem dankzij Terry Gilliam – dat rotproject rond Don Quichote van hem bleef maar aanslepen. Het kwam dus als een geschenk uit de hemel dat een mecenas ons zou sponsoren. Op dat ogenblik zagen we er geen graten in, maar eigenlijk verkochten we onze ziel aan een sinister, wereldwijd vertakt mediabedrijf. Al onze optredens worden sindsdien gefilmd, en alle data van de aanwezigen worden opgeslagen: beeltenis, kredietgegevens, DNA, ...”