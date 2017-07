Vogue excuseert zich voor ongevoelige shoot met topmodel Gigi Hadid en haar vriendje

De 22-jarige Gigi en de 24-jarige Zayn werden gefotografeerd in matchende trainingspakken, die vagelijk androgyn aandoen. Boven het stuk bij de foto's kopte het blad dat het stel "gender fluidity omarmt".



Ze maakten opmerkingen over het feit dat ze elkaars kleding wel eens dragen en dat mannen perfect vrouwenkleren kunnen dragen en vice versa. Hadid zei in het interview dat het "leuk is om te experimenteren", aldus de BBC.



Het stuk sloeg de bal volledig mis, aldus experts en mensen die daadwerkelijk gender fluid zijn. Het gaat natuurlijk om veel meer dan kleding allen; de term is juist bedoeld voor transgenders die niet het gevoel hebben dat ze in een specifiek hokje passen. En die mensen worden regelmatig gepest en gediscrimineerd. "Als je over een een gemarginaliseerde groep wil schrijven, praat dan met die groep", schreef een kritische journalist in Cosmopolitan. "In tegenstelling tot hoe de Vogue shoot het voorstelt, is de daadwerkelijke ervaring van iemand die niet aan gendernormen voldoet zelden leuk of glamoureus."