Veronique Branquinho zet modelabel stop

De ontwerpster liet dat vandaag weten in een gezamenlijk persbericht met haar Italiaanse fabrikant Onward Luxury. De samenwerking wordt met onmiddellijke ingang beëindigd. "Ik wil Franco Penè (de voorzitter van dochtermaatschappij Gibò Group, red.) en de Onward Luxury Group bedanken omdat ze me de voorbije vijf jaar de kans hebben gegeven om mijn visie uit te drukken", zegt Branquinho in de mededeling. Verder wenst ze geen commentaar te geven.

Branquinho maakte aan het einde van de jaren 90 haar opwachting in de Antwerpse modewereld. Het is niet de eerste keer dat ze een pauze inlast. In mei 2009 zette ze ook al eens een punt achter haar eigen label, om creatief directeur te worden bij Delvaux. In 2012 herlanceerde ze haar label in samenwerking met Gibò, dat later Onward Luxury Group werd.