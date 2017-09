Terug van weggeweest: het kostuum voor vrouwen

Bij de woorden ‘kostuum voor vrouwen’ flitsen er wellicht zeer foute beelden uit de jaren 80 door je brein, waarbij de ontplofte kapsels en schouders met american football-allure het meest in het oog springen. Maar de vrouwelijke powersuit gaat eigenlijk way back, en de boeiende geschiedenis gaat hand in hand met hoe vrouwen in het leven stonden.

In die context kun je niet lyrisch genoeg zijn over de impact van Coco Chanel. Decennia en decennia lang schuifelden vrouwen namelijk ingesnoerd met korsetten door het leven, was sociale klasse omgekeerd evenredig met comfort.