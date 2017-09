Shoppen in de toekomst: fysiek, digitaal of fygitaal?

Enkel digitaal, louter in de winkel of iets ertussenin? Over hoe we in de toekomst kleren gaan kopen, bestaan er evenveel meningen als scenario’s. Wij vroegen drie Belgische modestarters naar hun toekomstvisie.

‘De boetieks zijn onze ambassadeurs’ Wie? Marie Libeert en Valérie Vanermen, twee vriendinnen uit Kortrijk. Wat? Startten in januari hun eigen handtassenmerk Marvais. De eerste collectie ligt sinds juli in de winkel. Wat is Marvais? En waarom begonnen jullie ermee? Valérie Vanermen: “Marvais is een nieuw handtassenmerk dat topkwaliteit biedt aan toegankelijke prijzen. Onze vier modellen kosten tussen de 420 en 700 euro. Maar we gebruiken alleen leder van de Belgische tannerie Masure die ook voor Louis Vuitton en Delvaux werkt. Zo’n kwaliteit voor die prijs misten we in het aanbod.”