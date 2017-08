Kleurloze modellen zijn uit de mode

Een van de raarste aspecten van de modewereld is dat een miljoenenindustrie die draait op een alsmaar veranderend schoonheidsideaal, de afgelopen jaren zo star is geworden als het gaat om het menselijk lichaam.



Waar in de jaren 50 de rondingen van Marilyn Monroe bewonderd werden, en de supermodellen van de jaren 80 meestal maat 38 hadden, zijn de grote modeontwerpers en -tijdschriften nu al zeker twintig jaar gek op dunne vrouwen. Héél dunne, en ook erg lange vrouwen, van minimaal 1,80 meter lang, en niet zwaarder dan een kilo of 55.