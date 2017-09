In Vlaamse winkels is de blanke man koning

Studente Dounia Bourabain organiseerde het voorbije jaar 602 praktijktests in 301 kledingwinkels in Brussel, Mechelen, Antwerpen en Leuven. In elke kledingzaak ging eerst een testpersoon binnen die even rondkeek en de verkoopster daarna om een kledingstuk in een andere maat vroeg. Een halfuur later werd een controlepersoon naar binnen gestuurd die net hetzelfde deed. Op basis van het antwoord op die vraag berekende Bourabain netto-discriminatiegraden: het percentage winkelbezoeken waarbij iemand van vreemde origine anders wordt behandeld dan iemand van Belgische origine.



Het zijn vooral mannen van Maghrebijnse origine die op een aparte service getrakteerd worden. In 1 op de vijf gevallen worden ze zodra ze een winkel binnenstappen nauwlettend in de gaten gehouden. Vraagt een man van vreemde origine om hulp, dan blijft de verkoopster in bijna een kwart van de gevallen waar ze is, terwijl ze autochtone mannen volgt naar het bewuste rek om daarna in de voorraadkamer de juiste maat te zoeken. Bij vrouwelijke klanten is het verschil iets minder afgetekend.



Opvallend is dat in chique boetieks over het algemeen minder wordt gediscrimineerd dan in goedkope winkels. "Uit onderzoek bleek eerder al dat discriminatie vermindert naarmate de prijsklasse toeneemt", licht Bourabain toe.