Alles wat men in dit Italiaanse stadje aanraakt, verandert in goud

Op het eerste gezicht zou je het Noord-Italiaanse Valenza niet echt tot ‘I Borghi più belli d’Italia’ rekenen. Maar wat het mist aan imponerende façades, pompeuze fonteinen en barokke pleinen wordt achter de gevels ruimschoots goedgemaakt met een rijkdom aan edelstenen en klaterend goud.

Wij mochten voor één keer mee naar binnen, bij het Belgische merk Bigli.Geen glamoureuze juwelierszaken of uithangborden in neon: de workshops en ateliers waar stenen en goud met verve worden bewerkt, zijn discreet aangegeven met bescheiden naamplaatjes. De inwoners van dit ingedutte stadje slapen beslist niet: zo’n 8.000 van de 20.000 Valenzianen werken in de juwelenbusiness, de werknemers in de toeleveringsbedrijven niet eens meegerekend. De kleine Piemontese gemeente op de grens met Lombardije heeft de grootste ambachtelijke juweelproductie in het land en staat internationaal bekend als een van de belangrijkste producenten van kwaliteitsjuwelen.