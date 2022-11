Vijf opvallende winnaars van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen

Een bestsellerauteur die zich tot het Trumpisme bekeerde, een kandidaat die een beroerte overleefde, de eerste lesbische gouverneur en de vrouw die New York wist te behouden voor de Democraten. Vijf opvallende winnaars van de Amerikaanse midterms.

Ron DeSantis wint Florida

De 44-jarige Republikein Ron DeSantis is met zijn fanatieke strijd tegen ‘de woke-agenda’ van de Democraten met een ruime meerderheid herkozen tot gouverneur van Florida. Hij is een geduchte tegenstander voor oud-president Donald Trump voor de presidentsverkiezingen van 2024. Op Fox News dreigde Trump maandag dat hij met ‘weinig vleiende onthullingen’ zou komen over DeSantis als hij zich kandidaat stelt voor het presidentschap. ‘Ik weet meer over hem dan wie dan ook – behalve misschien zijn vrouw’, aldus de oud-president.

De ster van DeSantis die het gedachtengoed en zelfs de mimiek van Donald Trump volledig heeft geïmiteerd, is rijzende sinds hij in 2018 de voormalige swing state Florida veroverde.

De Santis kreeg landelijke bekendheid tijdens de coronapandemie omdat hij zich verzette tegen lockdowns, het dragen van mondkapjes en verplichte vaccinatie. Het hoge aantal doden in Florida, gevolg van zijn beleid, leverde hem de bijnaam ‘DeathSantis’ op. In de afgelopen weken vestigde hij opnieuw de aandacht op zijn persoon door uit protest tegen het liberale migratiebeleid van Joe Biden groepjes migranten uit Texas naar Martha’s Vineyard, een enclave voor democratische welgestelden, te vliegen.

Gekozen gouverneur Maura Healey tijdens haar overwinningstoespraak in Boston, Massachusetts. Beeld ANP / EPA

Maura Healey wint Massachusetts

De Democraat Maura Healey (51) won in Massachusetts en werd daarmee de eerste openlijk lesbische gouverneur van een Amerikaanse staat. Zij boekte een grote overwinning op haar Republikeinse tegenstander Geoff Diehl die gesteund werd door Donald Trump. De voormalige president is zeer impopulair in Massachusetts.

Healey voerde campagne op sociale thema’s als betere kinderopvang en beroepsopleidingen. Ook wil ze het recht op abortus waarborgen. Daarnaast wees ze op haar staat van dienst als procureur-generaal van Massachusetts. In die functie pakte ze grote bedrijven aan, zoals de farmaceutische bedrijven die verslavende pijnstillers aan de man brachten. Ook kwam ze in het geweer tegen maatregelen van president Trump, zoals het inreisverbod voor moslims.

‘Ik ben trots op wie ik ben’, zei Healey na haar overwinning. ‘Kinderen moeten begrijpen dat zij geliefd worden, dat ze gezien worden en kunnen zijn wie zij willen zijn.’ Lhbti-jongeren zien haar succes als een stimulans.

De Republikeinse Senaatskandidaat J.D. Vance . Beeld AFP

J.D. Vance wint in Ohio

Bestsellerauteur, durfkapitalist en Trump-aanhanger J.D. Vance (38) werd als senator gekozen in Ohio, op een zetel die al in handen was van de Republikeinen. Zijn campagne werd gefinancierd door Peter Thiel, een zeer rechtse investeerder uit Silicon Valley.

Vance werd in 2016 bekend door zijn boek Hillbilly Elegy, een memoire over zijn jeugd in een eenvoudig milieu in Ohio. Het boek werd gezien als een aanrader voor iedereen die de populariteit van Donald Trump onder de Amerikaanse arbeidersklasse wilde begrijpen.

Destijds beschreef Vance zichzelf als een never Trump-guy. Hij beschouwde Trump als een demagoog die ‘culturele heroïne’ aan de arbeidersklasse verkocht. ‘Trumps plannen variëren van immoreel tot absurd’, schreef hij. Na de verkiezing van Trump veranderde hij echter van mening, volgens zijn critici om opportunistische redenen.

Vance werd Trumps man in Ohio en herhaalde tijdens zijn campagne de bewering dat de verloren presidentsverkiezingen van 2020 waren ‘gestolen’ door de Democraten.

Gouverneur van de staat New York, Kathy Hochul, zwaait tijdens verkiezingsavond in New York. Beeld AFP

Kathy Hochul wint New York

De Democraat Kathy Hochul (64) werd gekozen tot gouverneur van New York. Tijdens de campagne verloor zij zoveel terrein aan haar Republikeinse tegenstander Lee Zeldin dat de Democraten vreesden voor het verlies van de staat die zij al sinds 1988 in handen hebben.

Kathy Hochul werd vorig jaar plotseling gouverneur toen Andrew Cuomo moest aftreden wegens beschuldigingen van seksuele intimidatie. Ze leek gemakkelijk te gaan winnen van Zeldin, een Trump-aanhanger die als tegenstander van abortus en wapenwetgeving niet geschikt leek voor het van oudsher progressieve New York.

De afgelopen maanden groeide echter de onvrede over inflatie en stijgende misdaadcijfers waardoor de Democraten vreesden dat zij New York zouden verliezen. Na een eindsprint, met hulp van Democratische kanonnen als president Joe Biden, oud-president Bill Clinton en afgevaardigde Alexandria Ocasio-Cortez werd Hochul met een betrekkelijk kleine marge gekozen tot eerste vrouwelijke gouverneur van New York.

De Democratische kandidaat John Fetterman in Pittsburgh. Beeld AP

Fetterman wint Pennsylvania

Een van de kleurrijkste duels vond plaats in Pennsylvania, waar de Democraat John Fetterman (53) de Republikein Mehmet Oz versloeg in de strijd om een Senaatszetel. Fetterman overleefde in mei een beroerte. Tijdens het belangrijkste televisiedebat had hij duidelijk moeite met spreken. ‘Welterusten’ was zijn openingszin.

Fetterman, plaatsvervangend gouverneur van Pennsylvania, was een onconventionele politicus, gekleed in hoodies en met prominente tattoos op zijn armen. Hij werd gezien als een sterke kandidaat die door zijn economisch populisme een deel van de kiezers van Donald Trump kon terugwinnen.

Aanvankelijk had Fetterman een grote voorsprong op zijn Republikeinse tegenstander, dr. Mehmet Oz, een voormalige hartchirurg die een tweede carrière begon als gast van Oprah Winfrey en presentator van medische tv-shows. Na Fettermans beroerte rees de twijfel of hij nog wel geschikt was voor het ambt. Uiteindelijk hield hij net stand, mede door zijn verdediging van het recht op abortus.