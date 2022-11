Overzicht. Welke partij wint waar? Bekijk hier alle uitslagen van de midterms in kaart en grafiek

Volg al het nieuws, reacties en ontwikkelingen ook in onze liveblog over de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen

Senaat

Wie komt er straks aan een meerderheid in de Senaat, die 100 zetels telt (2 per staat)? Het is dé vraag die op ieders lippen brandt in de VS, aangezien de peilingen een bijzonder nipte uitslag voorspelden.

Amerikaanse senatoren zetelen zes jaar, en om de twee jaar vinden er voor een derde van de senatoren verkiezingen plaats. Dit jaar waren er voor 35 van de 100 zetels verkiezingen, en de Republikeinen zetten alles op alles om de bijzonder nipte meerderheid van de Democraten te breken. Die hebben in de huidige legislatuur net 50 zetels, wat samen met de Senaatsvoorzitter en vicepresidente Kamala Harris exact voldoende is voor een meerderheid. De Republikeinen hebben aan één zetel winst genoeg om de balans in hun voordeel te doen omslaan.

Dit is de huidige stand van zaken, volgens de stemmen die al geteld zijn:

In de meeste staten waar er verkiezingen waren, lag de uitslag op voorhand al zo goed als vast door de demografie van de staat. Staten als Alabama of Kentucky stemmen bijvoorbeeld altijd in meerderheid Republikeins, New York en Connecticut dan weer altijd Democratisch. Van groter belang is dan ook de uitslag in de zogenaamde swingstates of kantelstaten als Pennsylvania, Georgia, Nevada en Arizona.

Dit zijn de meest recente uitslagen volgens staat:

Huis van Afgevaardigden

In het Huis van Afgevaardigden vinden er wel elke twee jaar verkiezingen voor alle 435 volksvertegenwoordigers plaats. De Democraten hebben er nu nog een erg nipte meerderheid van 220 zetels tegenover 212 voor de Republikeinen (en 3 vacante zetels). De Republikeinen hebben er goede hoop op ook die meerderheid te breken.

Dit is de laatste stand van zaken in het Huis:

Gouverneurs

Dit jaar wordt er ook met extra aandacht uitgekeken naar de gouverneursverkiezingen, aangezien die post belangrijk kan zijn in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024. Gouverneurs, de hoogste post in een staat, bepalen mee het lokale kiesbeleid van de staat, en hebben dus een grote invloed op de regels rond de volgende verkiezingen. Ook in het abortusdebat kan de gouverneurskeuze een grote invloed hebben: meerdere Democratische kandidaten hebben al gezegd dat ze hun veto zullen stellen tegen mogelijke verstrengingen van hun lokale deelstaatparlement.

In 36 staten moeten er nieuwe gouverneurs worden verkozen, in de 14 andere zijn er geen verkiezingen: 6 met een Democratische gouverneur, 8 met een Republikeinse. Dit is de laatste stand van zaken bij de gouverneursverkiezingen: