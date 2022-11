In kaart en grafiek: deze vier staten beslissen over het lot van de Amerikaanse Senaat

Volg al het nieuws, reacties en ontwikkelingen ook in onze liveblog over de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen

Senaat

Amerikaanse senatoren zetelen zes jaar, en om de twee jaar vinden er voor een derde van de senatoren verkiezingen plaats. Dit jaar waren er voor 35 van de 100 zetels verkiezingen, en de Republikeinen zetten alles op alles om de bijzonder nipte meerderheid van de Democraten te breken. Die hebben in de huidige legislatuur net 50 zetels, wat samen met de Senaatsvoorzitter en vicepresidente Kamala Harris exact voldoende is voor een meerderheid.

Dit is de huidige stand van zaken:

In de meeste staten waar er verkiezingen waren, lag de uitslag op voorhand al zo goed als vast door de demografie van de staat. Staten als Alabama of Kentucky stemmen bijvoorbeeld altijd in meerderheid Republikeins, New York en Connecticut altijd Democratisch. Van groter belang was de uitslag in de zogenaamde swingstates of kantelstaten als Pennsylvania, Georgia, Nevada en Arizona.

Op dit moment hangt de controle over de Senaat af van de uitslagen in vier staten die nog niet bekend zijn (plus Alaska dat zeker naar de Republikeinen gaat, al is het nog niet duidelijk naar welke kandidaat). De Democraten hebben genoeg aan twee van die staten, de Republikeinen moeten er minstens drie (plus Alaska) binnenhalen om zeker te zijn van winst.

Arizona

• In Arizona is 66 procent van alle stemmen geteld, en ligt de Democraat Mark Kelly voorlopig ruim voorop met 52 procent tegenover 45,9 procent voor de Republikein Blake Masters. Voor The New York Times is dat voldoende om Arizona waarschijnlijk te winnen.

Een definitieve call voor Kelly is er echter nog niet, uit voorzichtigheid. Joe Biden had bij de presidentsverkiezingen van 2020 ook een relatief grote voorsprong na het tellen van de eerste stemmen, maar in de dagen daarna kwam Donald Trump steeds dichterbij. De finale uitslag lag uiteindelijk behoorlijk dicht bij elkaar, maar Biden won de staat toch. Duidelijkheid zal er waarschijnlijk pas zijn als begonnen wordt met het tellen van de vele vroegtijdige stemmen.

Nevada

• In Nevada liggen de Democraat Catherine Cortez Masto en de Republikein Adam Laxalt erg dicht bij elkaar: met 75 procent van de stemmen haalt Laxalt 49,9 procent, Cortez Masto blijft steken op 47,2 procent nadat ze de hele verkiezingsnacht voorop lag.

Toch kan het nog dagen duren vooraleer de definitieve uitslag bekend is: zo mogen briefstemmen nog tot zaterdag toekomen, zolang ze maar op 8 november zijn afgestempeld. The New York Times waagt zich niet aan een voorspelling, en noemt de staat een toss-up.

Georgia

• Georgia gold samen met Pennsylvania als dé cruciale zetel voor beide partijen. Maar als de Democraten de zetels van Arizona en Nevada winnen, dan hebben ze in theorie de zetel van Georgia niet meer nodig, aangezien ze in Pennsylvania de zetel van de Republikeinen hebben afgesnoept. Gaat in Nevada of Arizona een van beide zetels naar de Republikeinen, dan zal Georgia wel alles bepalen, en waarschijnlijk zal het nog tot 6 december wachten zijn vooraleer daar duidelijkheid over komt.

In Georgia moet een kandidaat namelijk 50 procent halen om de Senaatszetel te winnen, anders volgt er een tweede ronde. Met bijna alle stemmen geteld, ligt Democraat Raphael Warnock momenteel op kop met 49,4 procent, tegenover 48,5 procent voor Republikein Herschel Walker. Allicht zullen zij het op 6 december dus opnieuw tegen elkaar moeten opnemen.

Wisconsin

• Wisconsin in het noorden van de VS zou een relatieve zekerheid voor de Republikeinen moeten zijn, al durft voorlopig geen van de grote Amerikaanse media de staat al aan hen toewijzen. The New York Times noemt het wel waarschijnlijk dat zittend senator Ron Johnson de zetel binnenhaalt, nu hij met 94 procent getelde stemmen 50,6 procent haalt tegenover 49,4 procent voor Democraat Mandela Barnes.

Alaska

• Winst voor de Republikeinen is in het noordelijke Alaska wel al een zekerheid, maar voor wíe de zetel is, is dat niet. De staat werkt namelijk voor de eerste keer met een open ‘ranked choice’-systeem, waarbij in totaal vier kandidaten - drie Republikeinen en één Democraat - op het stembiljet stonden. Kiezers mochten die vier kandidaten rangschikken volgens hun voorkeur.

Voorlopig (74 procent geteld) staat de Trump-kandidate Kelly Tshibaka bovenaan met 44,4 procent van alle eerste voorkeuren, gevolgd door zittend Republikeins senator en Trump-critica Lisa Murkowski met 42,7 procent eerste voorkeuren. Als er niemand 50 procent eerste voorkeuren haalt, worden op 23 november de andere voorkeuren geteld tot iemand aan 50 procent komt.

Huis van Afgevaardigden

In het Huis van Afgevaardigden waren alle 435 zitjes herverkiesbaar. De Democraten hebben er nu nog een erg nipte meerderheid van 220 zetels tegenover 212 voor de Republikeinen (en 3 vacante zetels), maar dat zal allicht niet zo blijven.

Officieel is het nog niet, maar meer dan waarschijnlijk zullen de Republikeinen de komende dagen over de drempel van 218 zetels voor een meerderheid springen.

Dit is de laatste stand van zaken in het Huis:

Gouverneurs

Dit jaar wordt er ook met extra aandacht uitgekeken naar de gouverneursverkiezingen, aangezien die post belangrijk kan zijn in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024. Gouverneurs, de hoogste post in een staat, bepalen mee het lokale kiesbeleid van de staat, en hebben dus een grote invloed op de regels rond de volgende verkiezingen. Ook in het abortusdebat kan de gouverneurskeuze een grote invloed hebben: meerdere Democratische kandidaten hebben al gezegd dat ze hun veto zullen stellen tegen mogelijke verstrengingen van hun lokale deelstaatparlement.

In 36 staten moesten er nieuwe gouverneurs worden verkozen, in de 14 andere zijn er geen verkiezingen: 6 met een Democratische gouverneur, 8 met een Republikeinse. Dit is de laatste stand van zaken bij de gouverneursverkiezingen: