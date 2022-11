Geen ‘rode golf’: Trump stond grotere overwinning van Republikeinen in de weg

De Midterms in de VS hebben niet tot de ‘rode golf’ geleid waar de Republikeinen op hadden gehoopt. Een belangrijke factor in de tegenvallende uitslag lijkt oud-president Donald Trump.

Een rode golf. Of, in de bekende superlatieven van Donald Trump, “een gigantische rode golf”. Hoe dichter de tussentijdse verkiezingen van dinsdag in de Verenigde Staten naderden, hoe onstuimiger de metaforische waterkracht waarmee de Republikeinen hun aanstaande overwinning uitdrukten.

Een officiële verkiezingsuitslag is er nog niet. Maar in de staten waar de stemmen al wel zijn geteld, is hoogstens sprake van een rode rimpeling. Ja, de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden lijken de Republikeinen zoals verwacht te winnen, maar met de hakken over de sloot en niet met 25 zetels verschil zoals de opiniepeilers voorspelden.

Een belangrijke factor in deze tegenvallende uitslag lijkt oud-president Trump, en het ideeëngoed dat hij en gelijkgestemde Republikeinen uitdragen. En dat heeft, wellicht, consequenties voor zijn kandidaatstelling in 2024.

Eerst even terug naar het begin van de uitslagenavond. Terwijl Europa sliep, begon er aan de Amerikaanse oostkust een Republikeins feestje. In Florida won zittend gouverneur Ron DeSantis met 60 procent van de stemmen, een riante zege in een staat die tot de presidentsverkiezingen van 2020 als swingstate gold. Ook de rest van de uitslagen in de kuststaat waren precies zoals de Republikeinen hadden gehoopt: senator Marco Rubio, bekend toejuicher van Trumps politiek, werd herkozen. De partij breidde haar steun onder latinokiezers uit, won in de suburbs en zelfs in de metropool Miami, normaal gesproken Democratisch terrein.

In Florida won zittend gouverneur Ron DeSantis met 60 procent van de stemmen, een riante zege in een staat die tot de presidentsverkiezingen van 2020 als swingstate gold. Beeld AFP

Iets later op de verkiezingsavond werd bekend dat ook de door Donald Trump gesteunde Senaatskandidaat J. D. Vance een ruime overwinning had behaald in Ohio. Kevin McCarthy, leider van de Republikeinse minderheid in het Huis van Afgevaardigden, zette de champagne alvast koud en kondigde voor hij naar bed ging een groot overwinningsfeest aan. Het is de vraag of dat feest zal plaatsvinden.

Want hoe meer uitslagen er binnendruppelden, des te verder kantelde het beeld in het voordeel van de Democraten. Door Trump gesteunde kandidaten, die net als de oud president de verkiezingsuitslag van 2020 in twijfel trekken en überhaupt weinig respect tonen voor de regels van de democratie, verloren verkiezingen in staten waar veel op het spel stond.

Hoe groot de Trump-factor bij deze verliezen precies is geweest, valt nu nog moeilijk vast te stellen. Maar dat Republikeinse kiezers verschil maken tussen wel en niet door Trump gesteunde kandidaten, blijkt onder meer in Georgia. Daar moet de race om de Senaat in een tweede ronde worden beslist omdat geen van de kandidaten er 50 procent van de stemmen haalt. Ook Republikein Herschel Walker niet, de door Trump gesteunde en gesponsorde voormalige American footballster. Terwijl de Republikein Brian Kemp op zijn sokken het gouverneurschap won, verkozen door hetzelfde electoraat. Kemp was in 2020 een van de weinige Republikeinen die niet luisterde toen Trump hem sommeerde de verkiezingsuitslag in zijn staat in twijfel te trekken.

Oud-president Donald Trump zijn vrouw Melania spreken de media toe nadat ze hun stem hebben uitgebracht in Palm Beach, Florida. Beeld AFP

Hoe zwaar de dreun is die Trump en zijn plannen zich kandidaat te stellen achterlaat, hangt af van de definitieve verkiezingsuitslag. En ook als Trump van het toneel zou verdwijnen, blijven veel van zijn ideeën voorlopig gemeengoed in zijn partij. Dat is bij uitstek te zien aan de man die na dinsdag nog betere kaarten heeft om Trump naar de kroon te steken dan voor de Midterms: Ron DeSantis uit Florida. De populaire gouverneur is het typische voorbeeld van een Trumpist van de tweede generatie: even radicaal, maar jonger en wat berekenender en minder onvoorspelbaar.

En het belangrijkst, hij heeft niet twee verloren verkiezingen aan zijn broek hangen. En dat heeft Trump wel, hoewel hij dit keer niet een officieel kandidaat was.