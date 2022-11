Geen ‘rode golf’ bij de midterms: ‘Binnen de Republikeinse partij zal men dit Trump zeker aanwrijven’

In de Verenigde Staten veroveren de Republikeinen zo goed als zeker de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. In de Senaat behouden de Democraten mogelijk hun overwicht. We bellen met buitenlandjournalist Maarten Rabaey voor de eerste conclusies over deze midterms.

Goedemorgen Maarten, wat heeft deze verkiezingsnacht gebracht?

“Er is geen grote rode golf gekomen. De Republikeinen behalen wel de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, maar de Democraten maken nog altijd kans om de Senaat binnen te halen. De Democraten hebben beter gescoord dan verwacht werd, en hebben toch een aantal opvallende successen geboekt.

“John Fetterman heeft, ondanks een beroerte en daardoor een slechte campagne, toch de Senaatsrace in Pennsylvania gewonnen. Zo snoepen de Democraten een zetel af van de Republikeinen. Het is nog te vroeg om daar al definitieve uitspraken over te doen, maar ook in Nevada en Arizona ziet het er beter uit voor de Democraten dan verwacht.”

Is er een verrassing?

“Wat opvalt is dat een aantal van de meest zichtbare Trump-aanhangers en zogenoemde ‘verkiezingsontkenners’ in het zand bijten. Zo is de Republikeinse gouverneurskandidaat in Pennsylvania verslagen, en ook in Arizona is er wellicht winst voor de Democratische Senaatskandidaat Mark Kelly, een voormalige astronaut en de man van Gabby Giffords, de voormalige Huis-afgevaardigde die in 2011 werd neergeschoten.

“In Georgia ziet het er nu naar uit dat er een run-off komt voor de Senaat, omdat geen van de kandidaten in de eerste ronde 50 procent van de stemmen haalt. Daar is het nog too close to call, maar de kandidaat van Trump, Herschel Walker, heeft dus toch geen onmiddellijke overwinning te pakken.”

Wat kunnen we uit deze - voorlopige - uitslagen concluderen?

“Een aantal mediagenieke Trump-kandidaten bijten in het zand. Op het eerste gezicht verzwakt dit de positie van Donald Trump binnen de Republikeinse partij, ten opzichte van uitdagers als Ron DeSantis, die overtuigend zijn mandaat als gouverneur van Florida verlengd heeft.

“Wat me ook opviel: in Ohio heeft Trump-kandidaat J.D. Vance een Senaatszetel binnengehaald, maar hij vermeldde Trump expliciet niet in zijn overwinningsspeech. Dat is toch veelzeggend.

“Eigenlijk komt voor de Democraten het beste scenario uit. Dat ze het Huis zouden verliezen, had iedereen wel verwacht. Maar ze doen het toch duidelijk beter dan de meeste peilingen hadden aangegeven. Dat wijst er wellicht op dat de intrede van Trump in de campagne een omgekeerd effect heeft gehad. Door de manier waarop hij tekeerging in zijn speeches heeft hij waarschijnlijk net heel veel Democraten naar de stembus gestuurd, en ook gematigde Republikeinen en onafhankelijke kiezers afgeschrikt.

“Binnen de Republikeinse partij zal men dit Trump zeker aanwrijven: zijn te radicale toespraken, die te veel op zichzelf gericht waren. Terwijl deze verkiezingen om de partij draaiden.

“Dit behoeft wel nuance: volgens een telling van de New York Times zijn bij de hele verkiezingen, dus ook bij de staatsparlementen, bijna tweehonderd verkiezingsontkenners verkozen. Dat blijft toch een groot aantal politici dat de democratische verkiezingsuitslag van 2020 ontkent. Dat baart toch zorgen. Er is een risico op rechtszaken, en op kleine straatprotesten van Republikeinen die de resultaten van deze midterms niet erkennen. Maar tot nog toe zijn deze verkiezingen vrij rustig verlopen.”

Wanneer zullen we de definitieve uitslag kennen?

“Als er inderdaad een run-off komt in Georgia, en het komt op die ene zetel neer om te bepalen wie de meerderheid haalt in de Senaat, dan zal het tot december duren vooraleer we de definitieve uitslag kennen. Maar zelfs zonder zo’n run-off kan het nog een aantal dagen duren eer er duidelijkheid is over de Senaat.”

Wat betekent deze uitslag voor president Joe Biden?

“Voor Biden is dit dubbel. Het is positief dat de Democraten het beter hebben gedaan dan verwacht, wat betekent dat hij toch wel wat marge heeft om zijn beleid voort te zetten. Als zijn partij de Senaat kan behouden blijven ook nog belangrijke machtsinstrumenten in zijn handen, zoals de benoemingen van rechters.

“Aan de andere kant: een Republikeins Huis wil traditioneel ook wel zeggen dat er blokkeringsmanoeuvers komen om zijn beleid te dwarsbomen. De Republikeinen zullen de begroting bijvoorbeeld proberen tegenhouden.

“Het is nog afwachten naar het evenwicht binnen die Republikeinse fractie tussen Trumpisten en ‘normale’ politici. De nederlaag van een aantal Trump-kandidaten zou ertoe kunnen leiden dat de gematigde Republikeinen zich gesterkt voelen, waardoor de kans groter wordt dat we een vrij pragmatisch Huis krijgen.

“Kevin McCarthy, de huidige Republikeinse fractieleider, wordt wellicht de nieuwe voorzitter van het Huis. McCarthy is een serieuze man, die niet zomaar naar de pijpen van Trump zal dansen.”

Hebben deze midterms ook gevolgen voor de Amerikaanse steun aan Oekraïne?

“Dat zou zeker kunnen. Ook dat hangt af van het evenwicht. De Trumpistische Republikeinen willen de steun aan Oekraïne een halt toeroepen. McCarthy steunt Oekraïne wel, maar zei wel geen blanco cheque meer te willen geven. Geldstromen naar Oekraïens president Volodymyr Zelensky zullen dus wellicht aan meer controle worden onderworpen door het Huis, wat in de toekomst tot vertraging van de Amerikaanse militaire steun kan leiden.”