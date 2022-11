Deze races moet u in het oog houden om helemaal mee te zijn met de Amerikaanse verkiezingen

De Senaat: kunnen de Democraten zich aan hun laatste reddingsboei vasthouden?

In de Senaat wordt elk jaar een derde van het halfrond vernieuwd, dit keer zijn er 35 van de 100 zetels herverkiesbaar. Voor de Republikeinen volstaat het om netto één zetel bij te winnen om de controle te verwerven, gezien de verdeling vandaag nog 50 tegen 50 is, met vicepresident en Senaatsvoorzitter Kamala Harris als beslissende stem voor de Democraten.

Volgens de laatste prognoses van de gespecialiseerde website FiveThirtyEight hebben de Republikeinen nu 59 procent kans de meerderheid te verwerven in de Senaat. In de meeste staten ligt de uitslag door de demografie zo goed als vast, in een vijftal staten blijft het nagelbijten.

Pennsylvania: John Fetterman (D) tegen Mehmet Oz (R)

In het noordoostelijke Pennsylvania hopen de Democraten een zetel hopen te veroveren nu Republikeins senator Pat Toomey zich na twee termijnen niet meer verkiesbaar stelt. In een veelbesproken campagne neemt de Republikein Mehmet Oz (62) het op tegen de progressieve Democratische vicegouverneur John Fetterman (53).

Oz raakte begin jaren 2000 vooral bekend als vaste dokter op de sofa van Oprah Winfrey en kreeg in 2009 zelfs zijn eigen praatprogramma, The Dr. Oz Show. In 2018 gaf toenmalig president Trump hem een zitje in de presidentiële raad ter promotie van sport en gezonde voeding, en einde 2021 kondigde hij aan dat hij zelf in de politiek zou stappen. Oz won zijn voorverkiezing dit voorjaar uiteindelijk met amper 971 stemmen of 0,07 procentpunt verschil.

Zijn medische achtergrond buit Oz volop uit tegen Fetterman, en niet zonder reden. Op 13 mei, amper vier dagen voor de voorverkiezingen, kreeg Fetterman een herseninfarct door een bloedklonter. Hij herstelde en kreeg een pacemaker en defibrillator geïm­plan­teerd, maar sprak pas in augustus opnieuw zijn aanhangers toe op een campagnebijeenkomst.

John Fetterman / Mehmet Oz. Beeld ANP/EPA/AP

De Republikeinen vragen al maanden om opheldering over Fettermans medische toestand. Volgens Oz is Fetterman door zijn aandoening niet in staat om de job als senator naar behoren uit te voeren. Fetterman zegt dat alle artsen hem ‘fit for the job’ hebben verklaard. Tot vorige week leken ook de meeste kiezers geen punt te maken van Fettermans medische voorgeschiedenis. In de peilingen had hij een relatief comfortabele voorsprong van meer dan 6 procentpunt.

Daar kwam verandering in na het enige televisiedebat tussen de twee kandidaten. Fetterman had het bij momenten moeilijk om uit zijn woorden te komen, maakte zinnen niet af en liet regelmatig lange pauzes tijdens zijn betoog. Ook werden de vragen van de moderatoren en de replieken van Oz live geprojecteerd zodat Fetterman ze niet enkel kon horen, maar ook lezen.

Door zijn prestatie tijdens het debat zijn de kansen van Oz volgens de laatste prognoses weer wat toegenomen. Zowel FiveThirtyEight als RealClearPolitics geven Pennsylvania desondanks nog altijd de status ‘Toss-Up’, waar het nog alle kanten uit kan.

Lees ook: Wantrouwen vreet aan de democratie in Pennsylvania: ‘Als we deze verkiezingen verliezen, dan is het gebeurd met ons’

Georgia: Raphael Warnock (D) tegen Herschel Walker (R)

Spannender dan in Georgia lijkt het niet te kunnen worden. Zittend Democratisch senator en predikant Raphael Warnock (53) wordt uitgedaagd door Republikein Herschel Walker (60). Die deed het met zijn conservatieve standpunten lang goed in de populariteitspolls, maar wordt achtervolgd door meerdere schandalen. Walker pleit voor een totaalverbod op abortus, maar onlangs raakte bekend dat hij twee vrouwen waar hij een relatie mee had gehad, gedwongen zou hebben om een abortus uit te voeren.

In de peilingen liggen beide kandidaten nek aan nek, net als bij de presidentsverkiezingen van 2020 lijkt het op enkele duizenden stemmen aan te zullen komen. FiveThirtyEight geeft beide kandidaten nu een gemiddelde score van 49,2 procent. Ter herinnering: Joe Biden haalde de staat twee jaar geleden binnen met 49,47 procent versus 49,24 procent voor Trump, een verschil van nog geen 12.000 op 5 miljoen uitgebrachte stemmen.

FiveThirtyEight geeft Walker ondank de controverse rond zijn figuur nu toch een licht voordeel, RealClearPolitics houdt het nog op een gelijkopgande race.

Lees ook: De schandalen kregen hem niet klein, en straks bezorgt Herschel Walker Trump misschien zelfs een absolute droomavond

Raphael Warnock / Herschel Walker. Beeld ANP/EPA/Getty Images

Nevada: Catherine Masto (D) tegen Adam Laxalt (R)

Ook in woestijnstaat Nevada hopen de Republikeinen op een ‘pick-up’, een kans om een Democratische zetel in te pikken. Zittend senator Catherine Cortez Masto (58) voelt er de hete adem van voormalig openbare aanklager Adam Laxalt (44) in haar nek. Die krijgt in de peilingen nu een licht voordeel op Cortez Masto, met gemiddeld 49,2 procent tegenover 48,3 procent voor de Democrate.

Zowel FiveThirtyEight als RealClearPolitics geven Pennsylvania de status ‘Toss-Up’, waar het nog alle kanten uit kan.

Catherine Masto / Adam Laxalt. Beeld AFP

Arizona: Mark Kelly (D) tegen Blake Masters (R)

Ook Arizona, tot voor kort een relatief trouwe Republikeinse staat, wordt een belangrijke race, al lijkt zittend Democratisch senator Mark Kelly (58) nog altijd licht in het voordeel. Zijn voorsprong op zijn jonge uitdager en durfkapitalist Blake Masters (36) is weliswaar gekrompen van 52 versus 46 procent begin oktober naar 50 versus 48 procent nu. Kelly zetelt pas sinds 2020 in de Amerikaanse Senaat na een speciale verkiezing ter vervanging van de in 2018 overleden Republikein John McCain.

FiveThirtyEight geeft de Democraten nog altijd een licht overwicht in Arizona, volgens RealClearPolitics kan het beide kanten uit.

Lees ook: In Arizona worden de midterms gezien als ‘Bijbels gevecht’: ‘Wie verkeerd stemt, is niet trouw aan God’

Mark Kelly / Blake Masters. Beeld AFP/Reuters

New Hampshire: Maggie Hassan tegen Donald Buldoc

In New Hampshire wordt het uiteindelijk toch nog bibberen voor zittend Democratisch senator Maggie Hassan. Haar tegenkandidaat Don Buldoc leek lang te controversieel doordat hij Trumps leugen dat de verkiezingen van 2020 gestolen waren, blijft promoten. Ook zijn samenzweringstheorieën rond Covid-19 en zijn voorstel de FBI af te schaffen, leek veel twijfelende kiezers af te schrikken. Toch lijkt Buldoc de laatste weken zijn standpunten wat af te zwakken en gematigder over te komen om ook centrum kiezers aan te spreken.

FiveThirtyEight geeft de Democraten nog altijd een licht overwicht in New Hampshire, volgens RealClearPolitics kan het beide kanten uit.

Het Huis: hoe groot wordt de overwinning van de Republikeinen?

Het lijkt wel alsof verkiezingen niet meer nodig zijn, zo zeker zijn de pundits over de kansen van de Democraten: die gaan hun nu al kleine meerderheid zo goed als zeker verliezen. Traditioneel is dat ook wat er bijna elke keer gebeurt bij de eerste midterms na de verkiezing van een nieuwe president: diens partij verliest van zijn pluimen, ten voordele van de oppositie.

Ook nu wordt verwacht dat de Republikeinen hun minderheid van 212 zetels tegenover 220 voor de Democraten, kunnen omdraaien. Dé vraag lijkt enkel nog hoe groot de oplawaai voor president Bidens partij zal zijn. Daardoor zal de resterende twee jaar van Bidens ambtstermijn op beleidsmatig vlak sowieso moeilijk worden, gezien de Republikeinen dan alle wetsvoorstellen kunnen tegenhouden, en de president enkel nog via compromissen of zogenaamde executive orders kan besturen. Die macht heeft een Amerikaanse president wel om op die manier beslissingen te nemen, maar het nadeel is dat een volgende president ze ook weer even gemakkelijk kan terugdraaien.

De eerste stembureaus sluiten om middernacht Belgische tijd, de laatste woensdag om 6 uur. Afgaande op 2020 hebben woensdag rond 9 uur zo’n veertig staten resultaten gerapporteerd. Acht staten deden er dat jaar langer over, waaronder zes staten met competitieve Senaatsraces die de machtsverhoudingen in het volgende Congres kunnen bepalen.