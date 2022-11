Democraten winnen belangrijke gouverneursverkiezingen in cruciale ‘blue wall’-staten

Michigan, Pennsylvania en Wisconsin behoren tot de zogenaamde ‘blue wall' of ‘blauwe muur’ van staten die twee jaar geleden alle drie voor Joe Biden stemden tijdens de presidentsverkiezingen. Ze leverden de Democraat op die manier de nodige meerderheid. Ondanks de druk van Donald Trump verdedigden de Democratische gouverneurs van de drie staten toen het eerlijke verloop van de verkiezingen.

De Democraten vreesden dat Republikeinse gouverneurs de uitslag van de volgende presidentsverkiezingen wel eens volledig aan hun laars zouden kunnen lappen, als die hen niet zou zinnen. De partij reageert dan ook opgelucht nu drie gouverneurs van hun partij in 2024 de stembusgang zullen kunnen overschouwen. In Michigan werd Gretchen Whitmer herverkozen, in Wisconsin mag ook Tony Evers zichzelf opvolgen. In Pennsylvania volgde Josh Shapiro een andere Democraat op.

Capitoolbestorming

Vooral in die laatste staat werd met argusogen naar de prestatie van Shapiro's Republikeinse uitdager Doug Mastriano uitgekeken. De gepensioneerde kolonel is een van de meest radicale ontkenners van de uitslag van 2020, en was ook aanwezig bij de bestorming van het Capitool in januari 2021. Tot op de dag van vandaag houdt Mastriano vol dat de Democraten de verkiezingen hebben ‘gestolen’. Ook Evers’s tegenstander in Wisconsin, bouwmagnaat Tim Michels, zegt dat Trump de echte winnaar van 2020 is.

Michigan, Pennsylvania en Wisconsin hebben in hun lokale Congres bovendien een meerderheid van Republikeinen, wat de rol van gouverneur nog crucialer maakt. Die moet de uitslag van de presidentsverkiezingen van zijn staat aftekenen na controle door het lokale parlement.

Volgens Amerikaanse media zijn gisteren over heel de VS wel bijna 200 Republikeinse ‘election deniers’ verkozen, al zijn die verre van allemaal verantwoordelijk voor het verloop van de verkiezingen. Volgens CNN zijn wel minstens drie ontkenners verkozen als lokaal minister van Binnenlandse Zaken. Dat is al zeker het geval in Alabama, Indiana en South Dakota. Zij zijn wel de verantwoordelijke voor het correcte verloop van de verkiezingen in hun staat, maar de Republikeinen halen die drie staten sowieso altijd binnen bij presidentsverkiezingen.

Joe Shapiro (2e r.), hier samen op campagne in Pennsylvania met vlnr. Senaatskandidaat (en winnaar) John Fetterman, ex-president Barack Obama en president Joe Biden. Beeld Getty Images

Abortus

Verwacht wordt dat Democratische gouverneurs ook eventuele verstrengingen van de abortuswetten zullen tegenhouden, nu dat thema door het Amerikaanse Hooggerechtshof aan de staten is toegewezen. De gouverneur heeft net als de president op nationaal vlak een vetorecht voor lokale wetten die hem of haar niet zinnen.

In de aanloop naar de verkiezing ging het debat in Michigan bijvoorbeeld vaak over het recht op abortus. Whitmer beloofde de toegang tot abortus te beschermen, terwijl haar tegenstander voorstander was van strenge wetgeving waarbij abortus in de meeste gevallen verboden is, ook als vrouwen zwanger raken door verkrachting of incest.

Vrouwen

In totaal stonden er gisteren in 36 van de 50 staten gouverneursverkiezingen op het programma. De Democraten wonnen netto twee posten bij, waardoor ze er nu in totaal 21 hebben. In Massachusetts werd Maula Healy de eerste vrouwelijke gouverneur van de staat en de eerste lesbische gouverneur van het land. Nooit eerder werden trouwens zoveel vrouwelijke gouverneurs verkozen, volgens de voorlopige uitslagen minstens 12.

De Republikeinen verloren 2 posten en komen voorlopig op 24, met weliswaar overtuigende overwinningen in Florida voor Ron DeSantis, Texas voor Gregg Abbott en Georgia voor Brian Kemp.

5 gouverneursposten zijn nog niet beslist.