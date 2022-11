Behoud van de Senaat is politiek goud voor Democraten

Dankzij de overwinning van hun senator Catherine Cortez Masto in Nevada, hebben ze opnieuw 50 zetels van de 100 zetels in handen. Dat betekent dat de Democratische vicepresident Kamala Harris de doorslaggevende stem mag uitbrengen als de stemmen staken in de Senaat.

Mogelijk wordt de Democratische meerderheid zelfs nog uitgebreid. In Georgia haalde de Democratische senator Raphael Warnock iets meer stemmen dan zijn Republikeinse uitdager, ex-footballspeler Raphael Walker, maar omdat geen van beiden meer dan 50 procent van de stemmen haalde, komt er een beslisronde op 6 december.

Voor het Huis van Afgevaardigden was het zondagochtend nog onzeker wie er de meerderheid zou krijgen. De Republikeinen hadden daar de meeste kans op, maar er moest nog in tien districten blijken wie er gewonnen had.

Rechters benoemen

Een meerderheid in de Senaat is voor de Democraten goud waard wanneer het in het Huis niet lukt de huidige, kleine meerderheid te behouden. De Senaat gaat in zijn eentje over het benoemen van rechters, op voordracht van de president. De afgelopen twee jaar heeft Biden in hoog tempo rechters benoemd, waardoor de conservatieve invloed van de in de afgelopen vier jaar door Donald Trump voorgedragen rechters weer wordt verminderd. De komende twee jaar kan hij daar onbelemmerd mee doorgaan.

Bij verlies van de meerderheid in de Senaat zouden de Democraten alles op alles hebben gezet om de komende twee maanden nog veel rechters te benoemen, omdat het Congres in nieuwe samenstelling pas in januari bijeenkomt. Nu dat niet hoeft, is er tijd voor andere politieke inspanningen, met misschien nog maar even een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. De Democratische senator Elizabeth Warren riep haar partijgenoten in een artikel in The Washington Post op in ieder geval in de komende twee maanden het schuldenplafond van de VS te verhogen, zodat de Republikeinen hun rivalen daarmee het volgend economisch jaar niet kunnen gijzelen.

Zo groot als de opluchting bij de Democraten was, zo diep was de teleurstelling bij de Republikeinen, die voor de verkiezingen op een ‘rode vloedgolf’ hadden gehoopt, waarin veel staten en districten naar hen over zouden lopen. Voorzichtig wordt daarbij ook gewezen naar de bij de achterban nog steeds geliefde ex-president Donald Trump. Tal van kandidaten wonnen de voorverkiezingen dankzij zijn steun, maar verloren uiteindelijk omdat ze zelfs voor veel Republikeinse kiezers te extreem waren. “De oude partij is dood”, twitterde een van de trouwste Trump-aanhangers, Josh Hawley, overigens zonder hem te noemen. “Tijd om ze te begraven en iets nieuws te bouwen.”