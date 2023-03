Alicja Gescinska is schrijfster en filosofe verbonden aan de Universiteit van Buckingham. Ze is voorzitter van PEN Vlaanderen en VUB Fellow. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Het is zwaar weer voor wie in de nobele aard van het politieke bedrijf gelooft. Zelf reken ik me tot die waarschijnlijk alsmaar kleiner wordende schare gelovigen. Wat sommigen voor naïviteit afdoen, zie ik als noodzakelijke hoopvolheid. Democratie kan maar werken zolang mensen in haar geloven. Wanneer we het geloof in ons politiek systeem verliezen, blijven enkel politiek cynisme en apathie over.

Maar ik beken dat het spook van de geloofsafvalligheid ook in mij waart wanneer ik het politieke toneel volg. Het lijkt wel alsof politici er steeds vaker een competitie van maken om het vertrouwen van de burger een knauw te geven. Het stikstofdebacle, het gedoe rond de exuberante ‘extraatjes’ van oud-Kamervoorzitters. En dan heb ik het nog niet over ‘trivialere’ dingen. Hoeveel maanden hebben zich al schrijnende, mensonterende omstandigheden voorgedaan aan het Klein Kasteeltje? De opvangcrisis is zelfs met de opruiming van de tenten gisteren lang niet opgelost. Alles sleept maar aan. Is er nog wel een wil om iets op te lossen? Het vermoedelijke resultaat van dat alles: de groei van de extremen en de verbrokkeling van het midden.

Ik kon me pijnlijk goed herkennen in een recente reactie van Filip Rogiers op Twitter. De journalist bij de concullega’s van De Standaard houdt zich meestal ver van polemieken en polariserende uitspraken. Dertig jaar lang heeft Rogiers, naar eigen zeggen, de antipolitieke sentimenten willen counteren. Nu kijkt hij ‘met terugwerkende kracht beschaamd’ terug op zijn eigen ‘goedgelovigheid’.

Ook het volgen van de politiek in mijn geboorteland is niet bepaald opbeurend en hoopgevend. Steeds opnieuw blijken nieuwe dieptepunten in de Poolse politiek mogelijk. Het meest recente schandaal is ronduit tragisch te noemen. De vijftienjarige zoon van een vooraanstaande politica van PO (de oppositiepartij van Donald Tusk) is uit het leven gestapt. De jongen was drie jaar geleden seksueel misbruikt door een ander lid van PO. De dader werd veroordeeld; de identiteit van het slachtoffer werd – conform de wetgeving en met het oog op het mentale welzijn van het slachtoffer – geheimgehouden. Maar staatsmedia – propagandavehikels van de conservatieve PiS-regering – gooiden die identiteit nu toch te grabbel in de publieke ruimte. Die kans konden ze blijkbaar niet laten liggen, en werd aangegrepen om PO te bekladden. PO, dat is een partij die pedofielen in haar middens heeft! Een bende morele perverselingen! En ze hebben het in de doofpot proberen te steken!

Als vijftienjarige jongen niet enkel seksueel misbruikt zijn, maar dan ook nog eens politiek misbruikt worden om electoraal te scoren en politieke tegenstanders zwart te maken… Weinig van wat er de voorbije tien jaar in de Poolse politiek is gebeurd, heeft me zo gedegouteerd en bedroefd. En dat wil best wel wat zeggen.

Electoraal winstbejag is enerzijds een cruciaal onderdeel van een democratisch verkiezingssysteem en dat is goed. Anderzijds wordt het iets pervers wanneer er een doel-middelverdraaiing plaatsvindt, en de groei van de partij het hoogste doel wordt. Het is moeilijk om je van de indruk te ontdoen dat veel van wat er mank loopt in de politiek precies daarmee te maken heeft: de doorgeslagen wil om te ‘scoren’ bij de kiezer.

Ruim vijfenzeventig jaar geleden schreef de Franse filosofe Simone Weil een vernietigend essay over politieke partijen. Weil is een van de meest fascinerende figuren uit de twintigste-eeuwse filosofie. Zowel met haar denken als met haar leven belichaamde zij een authentieke eigenzinnigheid. Weil meende dat politieke partijen in theorie en praktijk totalitaire instituten zijn. Een partij is een machine die collectieve passies wil oplaaien in plaats van blussen. Een partij streeft naar conformisme onder haar leden en smoort zo het individuele denken en geweten. En een partij streeft eerst en vooral naar maximale groei. Geen enkele partij zal immers ooit zeggen: Stem niet op ons, wij hebben al genoeg stemmen, ga gerust op een ander.

Ik ben het vaak oneens met Weil, ook wanneer zij concludeert dat politieke partijen zo pervers functioneren dat ze allemaal afgeschaft zouden moeten worden. Maar ik geef toe dat haar radicale visie over de perverse aard van partijpolitiek blijft nagalmen in mijn bovenkamer. Vooralsnog houd ik het erop dat politiek een nobele stiel kan zijn, die jammer genoeg al te weinig op een nobele manier bedreven wordt. Maar misschien schaam ik me later wel met terugwerkende kracht voor die goedgelovigheid.