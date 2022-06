Zullen we over 20 jaar ook nostalgisch terugblikken op deze periode? Ah, die goede oude pre-apocalypstijd

Jana Antonissen columnist.

Vertrouw nooit mensen die zich hun dromen niet herinneren. Het zijn tikkende tijdbommen, vroeg of laat barst hun onderbewustzijn uit zijn voegen.

Zelf heb ik zo veel terugkerende dromen dat analyseren minder moeite kost dan negeren. Zo droom ik in examenperiodes verdacht vaak dat ik terug op school zit. Blijkbaar had ik mijn laatste jaar niet afgemaakt, waardoor ik van voor af aan moet beginnen.

Volgens het internet staan schooldromen voor regressie.

Maar misschien is deze vermeende teruggang vooral een gemaskeerd verlangen naar een voorgoed vervlogen tijdperk? De jaren nul waren tenslotte simpeler tijden: nog geen smartphones, pandemieën, kerndreiging en ga zo maar door.

Met de snelheid waarmee zowel de technologie vooruitgaat als de dystopie dichterbij komt, vraag ik me af of we over twintig jaar ook nostalgisch zullen terugblikken op deze periode.

Ah, die goede oude pre-apocalypstijd, waarin we ons nog de luxe van eigenzinnige meningen konden veroorloven.

Zolang ik maar blijf dromen.