Zuid-Korea heeft al vijf ex-presidenten vervolgd, en daar kunnen de VS een les uit trekken

Nicholas Kristof werkt sinds 1984 bij The New York Times en is sinds 2001 columnist voor die krant. Hij heeft twee Pulitzerprijzen gewonnen, namelijk voor zijn verslaggeving over China en van de genocide in Darfur.

In 1872 werd president Ulysses S. Grant gearresteerd door een politieagent omdat hij in Washington te snel reed in zijn paardenkoets. De agent stak zijn hand uit als teken dat Grant moest stoppen, die gehoorzaamde en ging met de agent mee naar het politiebureau.

Deed dit afbreuk aan de status van het presidentschap? Nee, het was veeleer een prachtig eerbetoon aan de democratie. Wat ondenkbaar was voor de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV, bekend voor de uitspraak “L’état, c’est moi” (“Ik ben de staat”), is gepast in een systeem van gelijkheid voor de wet.

Een jury heeft Donald Trump aangeklaagd wegens betaling van zwijggeld aan een pornoster, maar de aanklacht is vooralsnog geheim. Er rijzen legitieme vragen over deze specifieke vervolging, en hoewel we de details van de aanklacht niet kennen, leidt enig denkwerk ons tot de volgende punten:

Moet de eerste aanklacht tegen een ex-president gebaseerd zijn op een nieuwe juridische benadering die door een rechter of een jury kan worden verworpen? Hoe moeten we kijken naar de twijfels die bestan over deze zaak, zelfs onder degenen die geen sympathie hebben voor Trump? Weet openbaar aanklager Alvin Bragg wat hij doet?

Boodschap van straffeloosheid

Niemand van ons kan zeker zijn van de antwoorden op deze vragen totdat we het bewijsmateriaal hebben gezien dat tijdens het proces wordt gepresenteerd, en ik maak me zorgen dat een mislukte vervolging Trump sterker kan maken. Maar ik maak me ook - en zelfs nog meer - zorgen over de boodschap van straffeloosheid die zou worden uitgezonden als aanklagers de andere kant uit zouden kijken omdat de verdachte een voormalige president is.

De tussenpersoon van de ex-president, Michael Cohen, werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf omdat hij het vuile werk deed voor Trump, en een fundamenteel principe van justitie is dat als een tussenpersoon wordt gestraft, de opdrachtgever dat ook moet worden. Dat is niet altijd haalbaar, en het kan moeilijk zijn om te repliceren wat de federale vervolging in het geval van Cohen heeft bereikt. Maar het doel moet gerechtigheid zijn, en deze aanklacht honoreert dat doel.

Dat is vooral waar omdat dit duidelijk een misdaad is met een hogere inzet dan een typische zaak van vervalsing van bedrijfsgegevens. Het doel was blijkbaar om de uitkomst van een presidentiële verkiezing te beïnvloeden, en dat is mogelijk ook gebeurd.

Als Trump wordt gearresteerd, worden naar verluidt zijn vingerafdrukken afgenomen, wordt hij gefotografeerd en mogelijk ook geboeid. De vraag die daarbij rijst: is het vernederend voor een democratie om een voormalig leider te vervolgen?

Robuustere democratie

De democratie die het meest bedreven is in het arresteren van voormalige leiders is Zuid-Korea, dat vijf voormalige presidenten heeft vervolgd. Ik heb daar sporadisch verslag van heb uitgebracht aangezien ik in de jaren tachtig hoofd van het kantoor van The New York Times in Hongkong was.

Eén voormalige president werd in 1996 ter dood veroordeeld voor zijn rol in een bloedbad tijdens de militaire dictatuur. Zijn opvolger werd veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor soortgelijke vergrijpen.

Een andere voormalige president pleegde in 2009 zelfmoord terwijl hij werd onderzocht in een corruptieschandaal. De opvolger van die president werd veroordeeld tot in totaal 17 jaar gevangenisstraf voor corruptie. En de volgende president, in functie van 2013 tot 2017, werd veroordeeld tot in totaal 25 jaar gevangenisstraf voor onder meer omkoping en machtsmisbruik.

Donald Trump. Beeld AP

Er waren tijden dat ik dacht dat deze resem vervolgingen een teken van politieke onvolwassenheid was. Maar misschien had ik het mis. Ja, Zuid-Korea was in de jaren negentig een onvolwassen democratie met een hang naar corruptie, maar die vervolgingen hebben de Zuid-Koreaanse democratie robuuster gemaakt.

“Het is niet gemakkelijk voor de Koreanen om onze voormalige presidenten te vervolgen”, aldus Jie-ae Sohn, professor communicatie aan de Ewha Woman’s University in Seoel. “Het is een pijnlijk proces dat we niet graag aan de rest van de wereld laten zien. Toch heeft dit glashelder gemaakt dat de rechtsstaat voor iedereen geldt. Zo’n proces kan lelijk zijn, maar we geloven dat dit onze democratie versterkt en haar weerbaarder maakt.”

Genezing

Er is een tegenargument dat stelt dat dit Amerika’s moment is voor vervolgingsvrijheid om het land in staat te stellen zich te herstellen en verder te gaan. Als tiener was ik woedend toen president Gerald Ford preventief gratie verleende aan de voormalige president Richard Nixon, maar na verloop van tijd kwam ik tot de conclusie dat het de juiste beslissing was geweest en het land in staat had gesteld te genezen. Eén verschil met de huidige situatie is echter meteen duidelijk: Nixon was in 1974 al volledig in diskrediet gebracht, verbannen en gebroken, terwijl Trump elk vergrijp ontkent en zich opnieuw kandidaat stelt voor het Witte Huis.

Zuid-Korea biedt misschien een model voor het bevorderen van zowel de rechtsstaat als genezing. Hoewel voormalige presidenten daar zware straffen kregen, kregen ze vervolgens allemaal gratie en werden ze binnen één tot vier jaar vrijgelaten.

Het is in dit stadium moeilijk voor mij om de kracht van de aanklacht van de openbaar aanklager in Manhattan tegen Trump te beoordelen, maar ik vind inspiratie in de woorden van William H. West, de politieagent die Grant arresteerde wegens te snel rijden. Volgens een verslag dat hij vele jaren later gaf en dat in The Washington Post verscheen, zei hij tegen Grant: “Het spijt me zeer dat ik dit moet doen, mijnheer de president, want u bent het hoofd van de natie, en ik ben slechts een politieman, maar plicht is plicht, mijnheer, en ik zal u moeten arresteren.”

Dat is de grootsheid en waardigheid van ons rechtssysteem op zijn best. En als een politieagent in 1872 zijn hand kon uitsteken en daarmee de razende koets van de president tot stoppen kon dwingen, dan moeten ook wij doen wat we kunnen om het prachtige principe van gelijkheid voor de wet te handhaven.