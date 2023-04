Jana Antonissen is journalist.

‘Een erg hedendaagse stem”, zei mijn redactrice, die slechts een handvol jaren ouder is dan ik, “analytisch, zoekend.”

Boven een havercappuccino bespraken we het hoofdpersonage van mijn roman in wording. “Oudere generaties staan daar echt van te kijken, hoor. Hoezeer wij wroeten en onszelf ontleden, in de hoop ons eigen verhaal te vinden, en vatten.” Ze nipte nog eens van haar koffie, vroeg dan: “En gaat je protagonist uiteindelijk ook in therapie?” Ik deed er even het zwijgen toe. Daar had ik eigenlijk nog niet over nagedacht.

Het was wel een relevante vraag. Zowat iedereen in mijn vriendenkring volgt therapie of heeft dat de voorbije jaren gedaan. Ikzelf incluis. Beroemdheden praten in interviews openlijk over hun mentale gezondheid, en goede, maar ook veel minder goede traumaboeken verkopen als zoete broodjes. De schijnbare alomtegenwoordigheid van therapie heeft het discours erover veranderd. Het is vandaag geen taboe meer om toe te geven dat je in behandeling bent. Wel integendeel; in sommige cirkels levert het je zelfs serieus wat extra sociaal kapitaal op.

Onlangs kwam ik een bekende tegen in de metro. In minder dan veertig seconden – ik moest eraf aan de volgende halte – vernam ik dat hij na een traject in de systeemtherapie nu op weg was naar een wandeling met zijn psychoanalist. Het had iets flirterigs, deze blitzontboezeming. Het was lang niet de eerste keer dat ik iemand zijn of haar behandeling op deze manier hoorde inzetten. Therapie volgen betekent de confrontatie met je eigen kleine kantjes aangaan, en zelfreflectie is nu eenmaal sexy.

Kort na die toevallige ontmoeting in de metro mondde ook een snelle koffie met een voormalige collega verrassend vlug uit in een intiem gesprek over triggers en intergenerationeel trauma; vaktaal die iedereen onder de veertig vandaag beheerst. Het is best aangenaam om zonder schroom gelijk de diepte in te gaan. Tegelijk heeft de ogenschijnlijke achteloosheid waarmee dit nu vaak gebeurt ook iets absurds.

Waarom doen we dit eigenlijk, vraag ik mezelf weleens af nadat ik mijn eigen, door een welig tierende doodsangst veroorzaakte complicaties weer eens open en bloot op tafel heb gegooid. Om een zekere gelaagdheid te suggereren? Om tekorten te vergoelijken? Of toch echt om taboes over mentale gezondheid te doorbreken, zoals gesuggereerd wordt? Misschien willen we elkaar ervan verzekeren dat onze worstelingen veelvoorkomend zijn; dat onze trauma’s, hoe onderling verschillend ook, ons eerder verenigen dan isoleren.

Of misschien ontbreekt het ons, generatie zelfobservatie, toch ook gewoon aan een collectieve aanpak, een overkoepelende visie. Therapie tegen tachtig euro per uur blijft een erg individualistische oplossing voor problemen die niet zelden het individu overstijgen. Misschien moet ik mijn papieren heldin maar eens niet naar de therapeut sturen. Wie weet vindt ze wel een andere uitweg.