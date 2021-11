Julie Cafmeyer is columnist.

De krant staat vol met onheilspellende berichten over alcohol. Alcohol is gif, alcohol verlamt ons. Regisseur Jeroen Perceval spreekt in een interview over de weekendverslaafden. Mensen die van donderdag tot zondag potdicht zijn. “Zo veel mensen denken: vijf, zes pinten op een avond of een flesje wijn, dat is toch niks. Maak jezelf niets wijs. Je bent je al jaren aan het verdoven. Verdoven is stilstand. Natuurlijk begrijp ik het ook. Het leven kan rauw zijn en voor velen biedt een beetje verdoving op het einde van de dag wat soelaas.”

Ik heb al een ruime tijd het gevoel dat ik me voor iets probeer te verdoven. Om die reden probeer ik al enkele maanden om maar vier glazen per week te drinken. Elke week mislukt het. Ik drink geen vier, maar twintig glazen per week. Nee zeggen lijkt onmogelijk omdat bijna elke activiteit die ik doe verbonden is met drank. Een etentje, een vakantie, een receptie. Zoveel samenkomsten blijken undercoverexcuses om te zuipen, om ons samen lam te leggen.

Na de zoveelste miserabele kater, drong de volgende vraag zich dan toch op: waarom drink ik?

Ik kwam tot het besluit dat ik bepaalde dingen niet aankan zonder drank. Bepaalde mensen, bepaalde gesprekken, bepaalde feestjes, bepaalde sociale verplichtingen, bepaalde minnaars, bepaalde seks, bepaald werk. Als ik zes witte porto’s nodig heb om een bepaalde situatie aan te kunnen, wat zegt dat dan over die situatie? En over mij?

Ik las het boek Quit like a woman van Holly Whitaker. Ze stelt de vraag: hoe kan je je leven zo inrichten dat je jezelf op het eind van de dag niet hoeft te verdoven? Hoe ziet een dag eruit zonder de beloning van alcohol omdat je weer zo hard hebt gewerkt, zo hard je best hebt gedaan, je jezelf zo hard hebt afgemat met de glimlach? Hoe ziet een nacht eruit zonder het gevoel dat je een bepaald ongemak, een bepaald gesprek, een bepaald iemand moet wegspoelen?

Whitaker zegt dat wie wil stoppen met alcohol geen wilskracht nodig heeft, maar nieuwe rituelen. Joyful practices en mind candy. Ze stelt voor om je dag te beginnen met dans, meditatie, citroenthee. Tederheid voor jezelf, dingen doen die de drang om je naar de verdoemenis te drinken, temperen. Bij mij is dat onder andere: het stadspark, Lana Del Rey en koriander.

Vorige week heb ik besloten om tot Kerstmis te stoppen met alcohol. Schaamteloos zet ik alle hulpmiddelen in die voor handen zijn. Zo ben ik lid van de I am sober-app. Een app die me inspirerende quotes opstuurt, die me foto’s van mooie landschappen toont, die me zegt dat ik het kan. Zo daag ik mezelf uit om mijn verbeeldingskracht te trainen en bezigheden te verzinnen zonder drank. Het zijn er zoveel dat ik me bij momenten verliefd voel op het leven.