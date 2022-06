Zouden de Brusselse socialisten vandaag nog abortus of het homohuwelijk goedkeuren?

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit. Zijn column verschijnt op maandag.

Het Brussels Parlement heeft met een krappe meerderheid het voorstel van Défi, Open Vld en Groen voor een verbod op onverdoofd slachten verworpen. Case closed? Helemaal niet. De stemming heeft de politieke en maatschappelijke evoluties van het Brussels Gewest aan het licht gebracht. Hoewel het onderwerp niet voorkomt in de regeringsverklaring, heeft de meerderheid opnieuw haar verdeeldheid getoond. Kan er een politieke crisis van komen, zoals hier en daar wordt gezegd?

De episode zal de sfeer in de Brusselse coalitie zeker niet verbeteren, maar de ploeg van Rudi Vervoort (PS) lijkt niet echt in gevaar. Na de hoofddoekenaffaire bij de MIVB, de Brusselse openbaarvervoermaatschappij, heeft Défi een nieuwe nederlaag geleden, maar lijkt het niet in staat om de deur dicht te slaan. De partij was verdeeld over haar eigen voorstel, wat toch wel erg ongebruikelijk is als je zelf een parlementair initiatief genomen hebt. De positie van voorzitter François Desmet werd bewust ondermijnd door zijn voorganger, Olivier Mangain, die hem er in bedekte termen van beschuldigde het spel van Vlaams extreemrechts te spelen.

Vooruit, dat in Brussel één fractie vormt met One.brussels, komt evenmin ongeschonden uit dit debat. De gevolgen hebben niet lang op zich laten wachten. Zoals hij had gedreigd, heeft voorzitter Conner Rousseau de volksvertegenwoordiger Fouad Ahidar meteen uit het partijbureau gezet. Nog voor diens stemming had zijn bewering in het parlement dat hij niet kon geloven dat God dieren zou laten lijden tijdens het onverdoofd slachten opschudding veroorzaakt bij de Vlaamse socialisten. Na zijn uitspraken over Molenbeek zal de reactie van Conner Rousseau hem waarschijnlijk niet populairder maken bij de Brusselse moslimgemeenschap. Maar ze bevestigt zijn gezag en zijn ‘flinkse koers’, wat hem in Vlaanderen geen windeieren zal leggen.

Bij de Franstalige socialisten is de situatie omgekeerd. Een grote meerderheid van de parlementsleden heeft het stemadvies van de Brusselse PS gevolgd en de tekst verworpen. Een advies dat volgens Julien Uyttendaele, een van de twee dissidenten, “nooit op een congres of een vergadering van het partijbureau besproken is”. In een interview met L’Echo betreurt hij de teloorgang van de vrijzinnige vleugel van de PS in Brussel. “Als er vandaag zou worden gedebatteerd over het homohuwelijk, over abortus of een ander onderwerp dat bij bepaalde gemeenschappen gevoelig ligt, weet ik niet hoe de Brusselse PS zou stemmen. Maar ik heb mijn twijfels.”

Een veelzeggende verklaring, die de groeiende kloof tussen de Brusselse socialisten en hun Vlaamse en Waalse kameraden in de verf zet. De schokgolf heeft ook de ecologisten niet gespaard. Anders dan Groen, dat in naam het dierenwelzijn unaniem voor het verbod op onverdoofd slachten heeft gestemd, was Ecolo verdeeld over een thema dat tot nu toe centraal stond in hun programma.

Weinig Brusselse debatten hebben zoveel belangstelling en onbegrip opgeroepen in Vlaanderen en Wallonië, waar het verbod op onverdoofd slachten al van kracht is. Dat bewijst eens te meer dat ‘de Franstaligen’ een minder homogene gemeenschap vormen dan men in Vlaanderen denkt en dat Vlamingen en Walen soms dichter bij elkaar staan dan men beweert.

De huidige ontwikkelingen in Brussel zijn daar niet vreemd aan. Denk aan de polemiek die ontstond toen Ihsane Haouach een door Ecolo-staatssecretaris Sarah Schlitz benoemde regeringscommissaris stelde dat de scheiding van kerk en staat gezien de veranderende Brusselse demografie moest worden aangepast. Zij nam ontslag, maar de discussies en de stemming van verleden week geven haar gelijk.

Ze toont ook dat de van de taaltwisten van de 20ste eeuw geërfde communautaire tegenstellingen nog amper relevant zijn voor de huidige Brusselse realiteit. Er zijn nu nieuwe uitdagingen, nieuwe breuklijnen en nieuwe bondgenootschappen. Je zou je zelfs kunnen afvragen of het feit dat de Brusselse instellingen gebaseerd zijn op het bestaan van twee aparte gemeenschappen ertoe zal leiden dat andere gemeenschappen in naam van hun identiteit en overtuigingen ooit hun eigen autonomie zullen opeisen. Dat is misschien geen fictie meer.