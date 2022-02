Zou u ’s nachts in zo’n magazijn willen staan rondrennen, gewoon voor de gemakzucht van uw medemens?

Het menselijk geheugen vertoont opmerkelijke kronkels. Het voorstel van Paul Magnette (PS) om de e-commerce in België stevig aan banden te leggen doet haast iedereen steigeren. Terug naar de negentiende eeuw! Arbeiders opgeven en in de werkloosheid duwen! Wat een schande!

Ach, wat een schijnheiligheid.

Denk aan de film Daens. In de negentiende eeuw moest het werkvolk opdraven bij nacht en ontij om voor een hongerloon veel te veel uren te kloppen. Klinkt herkenbaar? Iemand die de film Sorry We Missed You van Ken Loach heeft gezien?

Het voorstel van Paul Magnette slaat de nagel op de kop. Wat voor samenleving willen we? Opnieuw tijd voor een geheugentest. Een kleine twee jaar geleden, de eerste lockdown, een warme lente. Ach heerlijk toch die stilte en die rust die plots over de wereld neerdaalden. Moeten we wel zo hard werken, moeten we ons wel zo veel verplaatsen? Er werd toen voorspeld dat onze samenleving radicaal zou veranderen. Wat een klucht. Ondertussen willen we opnieuw het vliegtuig op, snel snel naar onze bestemming, en we verwachten opnieuw dat onze onlinebestellingen de volgende dag, of liefst de avond zelf nog, aan huis geleverd worden. Daarbij vergeten we maar al te graag dat dit hele systeem draait op arbeiders die hiervoor op vernederende wijze moeten ploeteren tegen lamlendige voorwaarden. Hetzelfde met de maaltijdbezorgers. Fijn zo thuis werken, de horeca moest dicht, ons eten bestellen dan maar (er zelf om lopen, ho maar!). Lekker gemakkelijk, zo op de kap van de ander.

De redenering dat die nachtarbeiders toch beter af zijn met eens slechte job dan geen job getuigt van een ontstellend egoïsme en kortzichtigheid. Het is de taak van de overheid en de bedrijven voor iedereen maximaal goede, veilige jobs te creëren die stroken met onze menswaardigheid. Als dit enkel zou kunnen door nachtarbeid te maximaliseren, stuiten we op een systeemfout. Die fout aanpakken is dan de opdracht, niet het gaspedaal verder induwen in de hoop weg te kunnen vluchten van het probleem.

Aan alle roepers, denk eens diep na. Zou u ’s nachts, als uw kinderen liggen te slapen, in zo’n magazijn willen staan rondrennen, gewoon voor de gemakzucht van uw medemens? Als u nu denkt, ja maar, ik verdien beter, anderen moeten het maar doen, dan is het dringend tijd uw mensbeeld eens goed onder de loep te nemen.