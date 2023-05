Zou Oekraïne het West-Duitsland van de 21ste eeuw kunnen worden?

Roger Housen is kolonel buiten dienst en defensiespecialist.

Het Oekraïense leger heeft bijna vijftien maanden lang de verwachtingen van de wereld overtroffen. Nu staat het echter voor zijn grootste uitdaging: met een tegenoffensief het tij van de oorlog doen keren. Het zou weleens de meest cruciale fase van de strijd kunnen worden omdat Kiev geen nieuwe kans zal krijgen om een beslissende overwinning te behalen, althans niet voor de zomer van volgend jaar.

Maar wat is een overtuigende zege op een land als Rusland? We kunnen immers niet om de rauwe werkelijkheid heen dat Poetin het bevel voert over een arsenaal van meer dan 6.000 kernwapens. Bij wijze van realitycheck is het derhalve aangewezen om enkele ongemakkelijke vragen te beantwoorden.

Ten eerste, kan de Russische president zich een zware nederlaag veroorloven? Het antwoord is: neen, want hij heeft zichzelf onlosmakelijk met het conflict verbonden; dit is zijn oorlog. De uitkomst van de strijd moge niet existentieel zijn voor Rusland, maar is het wel voor Poetin. Als de omstandigheden op het slagveld hem dwingen te kiezen tussen een vernederend verlies enerzijds en een escalatie met tactische nucleaire of chemische aanvallen anderzijds, is de kans groot dat hij voor het laatste kiest.

Rusland kent immers geen vergevingsgezindheid voor militaire tegenslagen. Sinds de Krimoorlog (1853-’56) leidde vrijwel elke grote nederlaag tot revolutie, radicale verandering of een machtswissel. Poetin weet dus dat hij zich niet kan veroorloven te verliezen als hij zijn macht wil behouden.

Ten tweede, is een Russische nederlaag aanvaardbaar voor China? Het antwoord is opnieuw: neen. Een verslagen Rusland is namelijk niet in China’s belang, net zo min als gedwongen onderhandelingen die een capitulatie van Moskou zouden zijn.

Het Kremlin is Pekings belangrijkste partner in zijn verzet tegen de door Washington geleide internationale orde. Mocht de oorlog eindigen met een duidelijke Oekraïense overwinning, dan zouden de VS de oorlog omschrijven als een triomf voor hun principes, hun macht en hun diplomatieke inzicht. Dit zou een klap betekenen voor China’s streven naar een alternatieve wereldorde met eigen regels voor oorlog en vrede, eigen financiële centra en eigen multilaterale instellingen; een ambitie waarvoor het de krachten gebundeld heeft met Rusland. Vandaar dat de kans reëel is dat Peking ervoor zal kiezen om zijn partner ook militair bij te staan met wapenleveringen als zijn positie op het slagveld precair wordt.

Ten derde, zelfs indien het Oekraïense tegenoffensief slechts kleine terreinwinsten zou opleveren, zou er iemand dan nog twijfelen over wie de oorlog gewonnen heeft en wie er verloren heeft? Welke territoriale verschuivingen nog zullen plaatsvinden – en ik denk dat die eerder beperkt zullen zijn, niemand buiten Rusland zal betwisten dat Poetins oorlog een ernstige strategische blunder was.

Poetin is erin geslaagd precies het tegenovergestelde te bereiken van wat hij van plan was. De poging om Oekraïne te onderwerpen is mislukt; integendeel, het identiteitsgevoel van de Oekraïense bevolking is nog nooit zo sterk geweest. De NAVO was nog nooit zo eensgezind en haar Europese leden zijn de voorbije drie decennia nooit zo bereid geweest te investeren in defensie dan vandaag. Met de invasie in Oekraïne heeft Poetin zijn land vooral veroordeeld tot een nieuwe krachtmeting met het Westen.

Ten vierde, wanneer we in de toekomst zouden kunnen kijken en ons de mogelijke plaats van Oekraïne op de nieuwe landkaart trachten voor te stellen, hoeveel zou het dan uitmaken of het doden ophield 100 kilometer ten oosten of ten westen van de huidige frontlijn? Niet veel, vrees ik. De Oekraïners zullen hun doel om elke centimeter Oekraïens grondgebied te bevrijden nooit opgeven - en dat zouden ze ook niet moeten doen. Rusland zal nog steeds hetzelfde willen als wat de Sovjet-Unie in 1945 beloofd werd op de conferenties van Jalta en San Francisco over de naoorlogse verhoudingen in Europa en de oprichting van de Verenigde Naties: een rol als een van de vijf politiemensen van de wereld. Het erkennen van invloedssferen maakt hier integraal deel van uit.

Als deze antwoorden ongeveer juist zijn, dan zouden we ernstig rekening moeten houden met een nieuwe Koude Oorlog in Europa. Met Oekraïne in de frontlinie, de NAVO er vlak achter en een lange wachttijd vooraleer Rusland, net zoals voorheen de Sovjet-Unie, tot bezinning komt.

Volgens de Amerikaanse politieke wetenschapper Graham Allison zou de naoorlogse geschiedenis van West-Duitsland dan als inspiratie kunnen dienen voor Kiev en zijn aanhangers in het Westen. Door een levendige vrijemarktdemocratie op te bouwen binnen grotere Europese instellingen, beveiligd door de NAVO, schiep West-Duitsland niet alleen welvaart voor zichzelf, maar creëerde het ook de voorwaarden waaronder de hereniging met het door de Sovjet-Unie bezette oostelijke deel louter een kwestie van tijd was. Zou Oekraïne het West-Duitsland van de 21ste eeuw kunnen worden?